Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Başakşehir karşılaşmasıyla Süper Lig’e dönüş yapacak Beşiktaş’ta teknik heyet, oyuncuları geçen sezonun kasım ayında yine milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın sonrası yakalanan performansla motive edecek.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun 8. haftasında Gaziantep’e 3-1 yenilmiş 12. sırada kendisine yer bulup zirvenin 7 puan uzağında kalmıştı. O dönem milli aranın ardından Başakşehir maçıyla lige dönen Kartal, rakibini 3-2 yenerken hemen ardından Fenerbahçe ile yapılan derbiyi de 4-3 kazanmıştı. Kasımpaşa’yı da 3-0 yenen Beşiktaş, yakaladığı seriyle 5. sıraya yükselmiş, sezon sonunda ipi göğüslemişti.

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Sakatlar ve cezalar nedeniyle eksik kadroyla mücadele eden ve son dönemde hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yine bir milli ara sonrası Başakşehir maçıyla lige dönecek. Ardından yine bir derbi maçına çıkacak olan Kartal, Galatasaray ile karşılaşacak. Teknik heyet, milli oyuncuların da dönmesiyle takıma geçen sezonu hatırlatarak, “Yaptık yine yaparız” diyerek motivasyonu artıracak.

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