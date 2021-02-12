Yaşayan teknik direktör efsanesi: 58 yıldır aynı takımı çalıştırıyor

Kent esnafı tarafından 1963 yılında kurulan Esnafspor'da gençlik yıllarından bu yana antrenörlük yapan Aziz Tokat, 83 yaşında olmasına rağmen futboldan kopmadı.

Şimdiye kadar Esnafspor'da çeşitli başarılara imza atan B lisanslı antrenör Tokat, Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden takımlarda oynayan çok sayıda futbolcu ve kalecinin yetişmesinde önemli rol üstlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bu yana sağlığına dikkat etmeye çalışan Tokat, yeni yapılan Ordu Stadı'nda 58 yıldır antrenörlüğünü yaptığı Esnafspor için sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ordu Şubesi Başkanı Turgut Kır yaptığı açıklamada, Aziz Tokat'ın kendilerinin de hocaları olduğunu belirterek, hocalarının 58 yıldır aralıksız Esnafspor'un futbol antrenörlüğünü yaptığını söyledi.

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Kır, Aziz hocanın kendilerinin duayeni olduğunu ve kendisine çok değer verdiklerini belirterek, "Hocamızın mukavelesini iki yıl daha uzatarak takımdaki antrenörlük görevine devam etmesini istedik. O da bizi kırmayıp kabul etti" dedi.

Aziz Tokat'ın yaşayan bir efsane olduğunu ve kendisinin çok sayıda futbolcu yetiştirdiğini anlatan Kır, bu futbolcuların bir çoğunun halen Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynadıklarını aktardı.

Aziz Tokat'a plaket takdim edildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

Turgut Kır, Aziz hocanın aralıksız şekilde bir takımın başında 58 yıldır antrenörlük yaptığını anımsatarak, "TÜFAD Ordu Şubesi olarak bu konuda Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvurumuzu yaptık. İnşallah hocamızı o kitaba yazdırarak da ölümsüzleştireceğiz" şeklinde konuştu.

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Aziz Tokat'ın sağlığının gayet yerinde olduğunu ifade eden Kır, "İnşallah hocamız ilerlemiş yaşına rağmen futbolun içerisinde hep olur. Biz öğrencileri olarak her zaman kendisinin destekçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Metin Kır ise böylesine güzel bir tarihe tanıklık etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, Aziz Tokat'ın Ordu futbolu başta olmak üzere Türk futbolunda da emeklerinin çok olduğunu dile getirdi.

Aynı takımda 58 yıldır aralıksız görev almak her antrenörün yapacağı iş olmadığını söyleyen Kır, tecrübeli teknik adamın bunu başardığını aktardı.

"Kendimi sağlıklı hissediyorum"

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Antrenör Aziz Tokat ise kendisine yeniden iki yıl daha görev veren kulüp yetkililerine teşekkür ederek, bu görevi 58 yıldır sürdürdüğünü, sağlığı el verdiği sürece takımın başında olmaya devam edeceğini söyledi.

Şu anda kendisini sağlıklı hissettiğini anlatan Tokat, salgın nedeniyle amatör futboluna ara verildiğini, bunun için öğrencilerini ve futbolun içerisinde yer almayı çok özlediğini kaydetti.

Sağlığı spora borçlu olduğunu anlatan Tokat, "Ben bu antrenörlüğü yapabildiğim kadar, sağlığım el verdiği sürece yapacağım. Amacımız Ordu amatörünü ve futbolunu daha iyi yerlere taşımak" dedi.

Türkiye'de tüm teknik adamlara saygısının olduğunu söyleyen Tokat, yetiştirdiği öğrencilerini ise iyi yerlerde gördüğü sürece mutlu olduğunu ifade etti.

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Antrenör Tokat, futbolu çok sevdiğini, bu sevgiyi fırsat buldukça gençlere aşılamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

AA Aziz Tokat futboldan hiç kopmadı.