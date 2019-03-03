SÜPER LİG

Yasin Özetkin'in gol sevinci Konyaspor taraftarını kızdırdı

Göztepe forması giyen Yazin Öztekin'in Konyaspor karşısında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç, yeşil-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Öztekin Göztepe formasıyla 8. golünü kaydetti.

Yasin Öztekin Göztepe formasıyla 8. golünü kaydetti.

Fotoğraf: Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) / DHA

Süper Lig'de Konyaspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta Yasin Öztekin ile ev sahibi ekibin taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin 54. dakikasında Göztepe'ye 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydeden Yasin, gol sevincinde eliyle tribünlere doğru 'sus' işareti yaptı. Bu hareket yeşil-beyazlı tribünlerin tepkisini çekerken, Yasin ayağına her top geldiğinde ıslıklandı.

İlerleyen dakikalarda Yasin taraftarın tepkisine eliyle, 'daha yüksek bağırın' şeklinde bir işarette bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle Yasin Öztekin'e sarı kart gösterdi. Bu sırada tribünden sahaya yabancı maddeler atıldı.


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