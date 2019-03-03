Yasin Özetkin'in gol sevinci Konyaspor taraftarını kızdırdı

Süper Lig'de Konyaspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta Yasin Öztekin ile ev sahibi ekibin taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin 54. dakikasında Göztepe'ye 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydeden Yasin, gol sevincinde eliyle tribünlere doğru 'sus' işareti yaptı. Bu hareket yeşil-beyazlı tribünlerin tepkisini çekerken, Yasin ayağına her top geldiğinde ıslıklandı.

İlerleyen dakikalarda Yasin taraftarın tepkisine eliyle, 'daha yüksek bağırın' şeklinde bir işarette bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle Yasin Öztekin'e sarı kart gösterdi. Bu sırada tribünden sahaya yabancı maddeler atıldı.



