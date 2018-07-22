SÜPER LİG

Yasin Öztekin Bursaspor yolunda

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le prensip anlaşması sağladı.

Haber Merkezi IHA
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Yasin Öztekin, 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Yasin Öztekin, 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Fotoğraf: IHA

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren Bursaspor'da transferde hareketlilik yaşanıyor.

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin’de ısrarcı olması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı idareciler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna teklifini sundu.

Yıllık 1 milyon Euro istediği belirtilen Yasin için Bursaspor yönetiminin 750 bin Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi. Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin’in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.

  • 4 sezon Galatasaray'da forma giyen Yasin Öztekin, sarı kırmızılı kulüpte 148 maça çıkarken 31 gol ve 30 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonu ise 29 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlamıştı.

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