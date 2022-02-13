Spor Yattara sahalara geri döndü, ilk maçında gençlere taş çıkardı
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Yattara sahalara geri döndü, ilk maçında gençlere taş çıkardı

Süper Amatör Ligi ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor formasıyla sahalara dönen İbrahim Yattara, ilk maçına çıktı. 41 yaşındaki yıldız, Denizli Yıldızspor karşısında alınan galibiyeti takım arkadaşları ve taraftarlarla kutladı.

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Haber Merkezi İHA
Yattara sahalara geri döndü, ilk maçında gençlere taş çıkardı
Yattara'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahim Yattara, 5 yıl aradan sonra 61 numaralı Yeşil Çivril Belediyespor forması ile sahalara döndü.

Yeşil Çivril Belediyespor’un evinde ağırladığı Denizli Yıldızspor maçı için Denizli’ye gelen Yattara, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Maçtan önce taraftarla üçlü çektiren tecrübeli futbolcu, ısındıktan sonra 60. dakikada oyuna girdi. Oynadığı futbolla gençlere taş çıkaran Yattara, 1-0’lık galibiyeti takım arkadaşları ve taraftarlarla kutladı.

Fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, maçın ardından sahada yoğunluk oluşturdu.

Yattara 61 numaralı formayla boy gösterdi.
İHA
Yattara 61 numaralı formayla boy gösterdi.

İbrahim Yattara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çivril'e, amatör spora destek vermek için geldiğini söyledi.

Amatör takımda oynamanın enteresan bir durum olduğunu ifade eden Yattara, "Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Bence çok güzel bir durum. Belki bu amatör futbolcuların hayalidir profesyonel oyuncularla oynamak. Ondan dolayı geldim buraya. Benimle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Takımda iki maç oynayacağım. Çok mutluyum. Aile gibi bir takım var burada" diye konuştu.

Yattara, performansıyla gençlere taş çıkardı.
İHA
Yattara, performansıyla gençlere taş çıkardı.

Yattara 41 yaşında futbola geri döndü
SPOR
Yattara 41 yaşında futbola geri döndü
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