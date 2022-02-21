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Yayın hakları için gözler TFF'de

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını alacak olan firma bugün açıklanıyor. Saat 11.00'de ihale için gelen son revize tekliflerin noter huzurunda açılmasının ardından, ihale komisyonu karar toplantısına başlayacak. Saat 17.00'de de ihaleyi kazanan firmanın duyurulması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yayın hakları için gözler TFFde
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Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede sona gelindi. Naklen yayın ihale komisyonunun, teklif veren firmalara verdiği revize süresi 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erdi.

11.00'de öneriler açılacak

Verilen yeni öneriler, bugün saat 11.00’de noter huzurunda açılacak ve karar için süreç devam edecek. İhaleye 14 firmanın katıldığı ve biri alternatif olmak üzere 15 önerinin sunulduğu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Yayın Hakları İhalesi Komisyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından duyurulmuştu. Ancak sunulan bu önerilerin hiçbirinin 2 milyar lirayı aşmadığı ve kulüpleri tatmin etmediği kaydedildi. İhale Komisyonu’na sunulan yeni revize teklifler üzerinde bugün yeni bir çalışma başlatılacak. Kulüplerin beklentisini karşılayan bir teklif varsa sorun kalmayacak. Aksi durumda ise çeşitli senaryolar ortaya çıkacak.

Süper Lig TV modeli gündemde

Yayın Hakları İhalesi Komisyonu, yeni bir revizyon süresi verebilecek ya da beklentilere yakın bir şirket varsa pazarlık masasına çağırabilecek. Gelen rakamlar ışığında herhangi bir beklenti olmazsa ihale iptal edilip yenilenebilecek. Yayın Hakları İhalesi Komisyonunun önünde duran diğer bir alternatif de, bir şirketin ortaya attığı ortaklık modeli. Süper Lig TV olarak lanse edilen bu çalışmayla devam edilecekse yine bunun şartlarının belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

  • Teklifler ortaya çıktı
  • Tüm yayın hakları için Saran Group ve Digitürk teklif verdi. Saran, yıllık 100 milyon dolar + gelir paylaşımı modeli önerirken, mevcut yayıncı beINSports ise, bir kısmı TL olmak üzere 146 milyon dolara tekabül eden bir teklif sundu.
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