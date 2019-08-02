SÜPER LİG

Yayın krizi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maç yayınları için kulüpler ve beIN Sports ile anlaştı.

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Süper Lig maçları planlanan takvime göre 16 Ağustos'ta başlayacak.

Süper Lig maçları planlanan takvime göre 16 Ağustos'ta başlayacak.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmelerin en kısa sürede çözüme ulaşacağına inandıklarını söylemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig maç yayınları için kulüpler ve beIN Sports ile anlaştığı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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