Yayın krizi sona erdi

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmelerin en kısa sürede çözüme ulaşacağına inandıklarını söylemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig maç yayınları için kulüpler ve beIN Sports ile anlaştığı öğrenildi.