Yayında indirim krizi: Kulüplerin itirazı yüzde 50’ye

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig’de, kulüpler ekonomik olarak ciddi zarar gördüler. Maçlara verilen ara kulüplerin gelirlerini ciddi manada düşürürken, yeniden başlayan ligin seyircisiz yol alması, kayıpları daha yukarılara çekti. Hal böyleyken, Türkiye Futbol Federasyonu, Yayıncı Kuruluş Digiturk ve Kulüpler Birliği Vakfı arasında yayın ücreti krizi patlak verdi. Yayıncı kuruluş, taahhüt ettiği rakamları pandemi sürecinde maçlar başlayana kadar ödemezken, yeni indirimler talep etti. Bu durum Kulüpler Birliği’nin tepkisine neden oldu. Bilindiği gibi, daha önce sezonluk 300 milyon Dolar olan yayın ücretleri, 2016’nın Kasım ayında yapılan yeni ihale ile 500 milyon Dolar’a yükseldi. Digiturk, o dönemde ücretin yarısını Dolar, yarısını ise TL olarak ödemek istedi. Kulüpler de bu durumu kabul etti. Yani o dönem yapılan anlaşma gereği 2020-21 sezonu için kulüplere toplam 3.15 milyar TL ödeme taahhüt ederek gelen Digiturk, bugün 2020-21 sezonu için kulüplere 1.7 milyar TL (yaklaşık 240 milyon Dolar) teklif etti.

YÜZDE 50 ORANINDA KESİNTİ TALEBİ

5 yıllık yapılan kontratın ardından ilk 2 yıl her şey normal giderken, üçüncü seneden itibaren yayıncı kuruluştan kur farkı ve çeşitli nedenlerle kontratta değişiklik talepleri gelmeye başladı. Yeni indirimler ve kur sabitlemeleri yapıldı. Bu sezon başı (2019-20) kulüplerden ana sözleşme üzerinden yüzde 13’lük bir indirim alarak yola devam eden yayıncı kuruluş, koronavirüs salgını nedeniyle fiyatta tekrar indirim istedi. Fakat istenen indirim, neredeyse yüzde 50 oranında düşürülünce, bu durum kulüplerin itirazına neden oldu. Kulüplerin en büyük gelir kaynağı TV yayın ücretleri olduğu için, paranın yüzde 50 gibi ciddi bir kesintiye uğraması; Bankalar Birliği ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde UEFA-TFF ile yaptığı tüm anlaşmaları sekteye uğrayacak.

BU TEKLİF KABUL EDİLEMEZ

Kulüpler Birliği Vakfı, gelinen noktada, yayıncı kuruluşun teklifini kabul etmezken, sözleşmenin ana kontratın mevcut şartlarına göre 2020-21 sezonu için 250 milyon Dolar artı 1 milyar 270 TL olmasını istiyor. Bu da yaklaşık 3 milyar 145 milyon TL yapıyor. İki tarafın talepleri arasında neredeyse yarı yarıya fark bulunduğu için orta yolun bulunması şimdilik zor görünüyor. Bu konuda Türikye Futbol Federasyonu’na bir yazı gönderen Kulüpler Birliği, “Teklif edilen tutarlar kesinlikle kabul edilemez ve kulüplerimizin tamamının da ortak görüşü bu yöndedir. Mevcut ve önümüzdeki sezonlar için Digiturk ile bir pazarlık yapılacaksa, sadece Kovid etkisinin saptanmasına yönelik bir değerlendirme yapılmalıdır. Digiturk bu indirim talepleriyle beraber kulüplerimizi finansal fair play mevzuatına uygun faaliyet göstermesi, banka borçlarının ilgili anapara ve/veya faizlerini ödemesi ve yapılandırma konularında zor duruma düşürmektedir” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERE KATILMAK İSTİYORUZ

İki tataf arasında orta yolu bulmak isteyen TFF ise, yayıncı kuruluşa 2,6 milyar TL naklen yayın havuz bedeli ve 115 milyon TL Kovid etkisi kesintisi teklifinde bulundu. Kulüpler Birliği bu duruma da tepki göstererek, yapılan görüşmelere katılmak istediğini dile getirdi. Vakıftan, TFF’ye gönderilen yazıda, “Bu karşı teklifi oluştururken Birliğimizle herhangi bir ön istişarede de bulunulmamıştır. İleride yapılacak olan görüşmelerde Kulüpler Birliği’nin görüşü alınmadan teklif oluşturulmamasını önemle rica ediyoruz. 1 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğumuz toplantıda karar verildiği gibi TFF ve Yayıncı Kuruluş arasında yapılacak olan tüm görüşmelerde Kulüpler Birliği temsilcisinin yer almasını talep ediyoruz” denildi. Anlaşma olmaması durumunda ise yasal haklarını kullanacağını belirten Kulüpler Birliği Vakfı, TFF’ye, “Digitürk teklifi müzakere edilebilir bir teklif olmadığından dolayı, 2020-21 sezonu ödemelerinin mevcut sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmasını, Digiturk’ün bunu kabul etmediği takdirde sözleşmedeki yasal hakların kullanılmasını arz ederiz” çıkışını yaptı.

Kulüpler kendi yolunu çizecek

Kulüpler Birliği Vakfı, 2020-2021 sezonunda oluşabilecek yayın krizi için alternatif arayışlarına başladı. Digiturk’ün sözleşmede yaklaşık 500 milyon Dolar olan taahhüdünü 240 milyon Dolar düzeyine çekmek istemesi, kulüpleri ekonomik olarak zor durumda bırakacak. Yapılan 5 yıllık sözleşmenin 2 yıl daha süresi bulunuyor. Ancak, sözleşmedeki şartlar yerine getirilmez ise, anlaşmazlık yargıya taşınacak ve iş sözleşmenin feshine kadar gidebilecek. Bu durumda yeni yayın ihalesinde etkili bir rol oynamak isteyen Kulüpler Birliği Vakfı, çeşitli alternatiflerle görüşmeler yapmaya başladı. Saran Group’la görüşmeler yapacak olan Kulüpler Birliği Vakfı, D-Smart yetkilileri ile de masaya oturacak. Vakfın, bir diğer alternatifi ise Turkcell, Türk Telekom ve TRT’nin ortaklaşa yapabileceği bir yayın projesi. Maç özetleri konusuda ise Turkuvaz Medya ile görüşmeler yapılacak. Kulüpler Birliği, yeni oluşacak bir yayın havuzunda pazarlama adına önemli bir rol üstlenmeyi planlıyor. Dekoderlerin kulüpler tarafından pazarlanması düşünülürken, elde edilecek gelirlerin büyük kısmı kulüplere kalacak. Kulüplerin hesabına göre, dekoder satışı planlandığı gibi giderse, yayın gelirleri yeniden 450 milyon Dolar bandına çıkacak.