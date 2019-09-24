Yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü
PTT 1.LİG

Yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü

Adanaspor’un, Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi Adanaspor taraftarı yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü.

Haber Merkezi IHA
Adanasporlu bir taraftar, yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü.

Adanasporlu bir taraftar, yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü.

Fotoğraf: IHA

Adanaspor sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Şahin Ava’nın isteğini kırmayan Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül’ün talimat vermesiyle 17 Eylül’de doğan bebeğin göbek bağı Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’na gömüldü.

Oğlunun büyüdüğünde futbolcu olmasını isteyen ve yıllarca bunun hayalini kuran Ali Şahin Ava, hayalini gerçekleştirdiği için Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül’e teşekkür etti.

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