Spor Yeni el kuralı EURO 2020de uygulanacak
FUTBOL FUTBOL

Yeni el kuralı EURO 2020'de uygulanacak

UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yeni el kuralı EURO 2020de uygulanacak
İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de uygulanacağı belirtildi.

Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.

Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.

Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:

  • "Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

EURO 2020 A Grubu rehberi: İşte rakiplerimizin öne çıkan yıldızları
SPOR
EURO 2020 A Grubu rehberi: İşte rakiplerimizin öne çıkan yıldızları
Abone Ol Google News
Görenler şaşkın

Görenler şaşkın

​Uludağ'da dev karınca yuvaları.
Arılar minibüsü istila etti

Arılar minibüsü istila etti

​Kars'ta ilginç görüntü: Sürücü kendini dışarı attı.
135 milyar metreküplük yeni rezerv Türkiyenin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Tazminat ödenecek

Tazminat ödenecek

​Hayvanı olan çiftçi için önemli karar.
Erdoğan'dan çevre günü mesajı

Erdoğan'dan çevre günü mesajı

"İnsanlığın ortak meselesi olan çevrenin korunması tercih değil zorunluluktur"

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.
Denizden klozet çıktı

Denizden klozet çıktı

​Kuşadası'nda şaşırtan görüntü.
Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı.
KCK şeması açığa çıktı

KCK şeması açığa çıktı

​PKK'nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu.
Münbiç bizi bekliyor

Münbiç bizi bekliyor

​Aşiretler PKK'ya karşı ortak bildiri yayımladı.
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

Yetmiş emekli amiral ifade verdi.
Üretim kapasitesi katlandı

Üretim kapasitesi katlandı

Otuz ülkeye yapılan ihracatın iki katına çıkması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.