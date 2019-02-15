Yeni Malatya-Beşiktaş maçına damga vuran an

Yeni Malatya ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde ev sahibi ekibin kaptanı Adem Büyük kırmızı kart gördü.

Lens'e yaptığı hareket VAR incelemesine takılan tecrübeli oyuncu Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kırmızı kart kararına tepki gösteren Adem Büyük'ün tavrı sosyal medyada dikkat çekerken tecrübeli oyuncu sahadan ayrılmadan Cüneyt Çakır'ın yanına giderek kararın doğru olmadığını savundu. Adem Büyük saha kenarına geldiğinde de teknik direktörü Erol Bulut ile kısa bir tartışma yaşadı.

İşte Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesine sebep olan pozisyon;