Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1

Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak, 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Malatyaspor'da galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Umut Bulut ve 78. dakikada Kjartansson kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk attı. Ayrıca mücadelenin 76. dakikasında Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip puanını 28'e yükseltirken, Göztepe ise 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.