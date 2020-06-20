SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1

Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 12 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatyasporlu oyuncuların gol sevinci

Malatyasporlu oyuncuların gol sevinci

Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak, 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Malatyaspor'da galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Umut Bulut ve 78. dakikada Kjartansson kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk attı. Ayrıca mücadelenin 76. dakikasında Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip puanını 28'e yükseltirken, Göztepe ise 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
'Fatih'i selamladılar
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.