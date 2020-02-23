Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2

Ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan mücadeleyi 2-1 konuk ekip kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Fredy ve 89. dakikada, oyuna sonradan giren Podolski kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü Umut Bulut'tan geldi.
Kırmızı-beyazlıların ilk golünde asisti yapan Sinan Gümüş, maçın 31. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- Antalyaspor bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.
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