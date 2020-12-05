Başakşehir galibiyeti unuttu

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından geçen hafta Denizlispor ile 3-3 berabere kalan ve Leipzig'e 4-3 yenilerek Avrupa'ya veda eden Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Başakşehir'in golünü 45+1. dakikada Giuliano kaydetti. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü 50. dakikada kendi kalesine Carlos Ponck attı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 15'e, Yeni Malatyaspor ise 13'e yükseltti.

Nefes kesen son: Lider başkentten çıkamadı Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları nefes kesen mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golü, 83. dakikada penaltıdan Bakasetas'tan geldi. Yunan futbolcu, 90+5. dakikada bir kez daha beyaz noktaya geldi ama Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt bu sefer gole izin vermedi.Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan lider Alanyaspor ise 23 puanda kaldı. Kayserispor, Göztepe deplasmanından puanla döndü



