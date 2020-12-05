Başakşehir galibiyeti unuttu

Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve turuncu-lacivertlilerin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından geçen hafta Denizlispor ile 3-3 berabere kalan ve Leipzig'e 4-3 yenilerek Avrupa'ya veda eden Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Başakşehir'in golünü 45+1. dakikada Giuliano kaydetti. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü 50. dakikada kendi kalesine Carlos Ponck attı.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 15'e, Yeni Malatyaspor ise 13'e yükseltti.
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