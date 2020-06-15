SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor galibiyeti unuttu ateş hattına geriledi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında da galibiyet özlemini dindiremedi. Sarı-siyahlılar galibiyet hasretini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-siyahlı ekip Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor.

Sarı-siyahlı ekip Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Malatya ekibi ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 18 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya ekibinde ligin ilk yarısında görev yapan ve görevine son verilen Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece bir puan eklenebildi.

27. hafta sonunda puan sıralamasında da bir basamak gerileyerek tehlike hattına giren Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalmaya başladı. 25 puanı bulunan Malatya ekibi, Çaykur Rizespor’un Galatasaray’ı yenmesiyle 16. basamağa geriledi. Kasımpaşa yenilgisiyle önünde bulunan 7 maçı daha da önem kazanan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Göztepe’yi konuk edecek.

  • Yeni Malatyaspor’un önünde sırasıyla Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) Gaziantep Futbol Kulübü müsabakaları bulunuyor.


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