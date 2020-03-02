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Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman'la görüştü

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor’dan resmi bir teklif aldığını fakat henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Hikmet Karaman, Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmamıştı.

Hikmet Karaman, Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmamıştı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor’dan resmi bir teklif aldığını fakat henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da teknik adam arayışları sürüyor. İsmi Yeni Malatyaspor ile gündeme gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman, transferle ilgili Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Malatya temsilcisinden resmi teklif aldığını doğrulayarak, "Resmi teklif var ama şu anda anlaşma gibi bir şey yok. Olduğunda zaten kulüp resmi açıklamayı yapar" şeklinde konuştu.

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