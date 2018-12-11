Yeni Malatyaspor kafayı kullanıyor

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 15 haftada topladığı 25 puanla Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı. Sarı- kırmızılılar, yüksek bütçeli takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, bu sezon ortaya koyduğu mücadeleyle de alkış alıyor.

Süper Lig’de geride kalan 15 hafta sonunda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, bulduğu gollerin ise 7’sini kafayla atarak bu alanda 9 gol kaydeden Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Deplasmanda 11 puan

Bu sezon sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u mağlup eden, zirvedeki Medipol Başakşehir’den ise deplasmanda 1 puan alan sarı-kırmızılılar, ligdeki yükselişini sürdürüyor. Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında önemli bir galibiyet alan Malatya temsilcisi, puanını 25’e yükseltirken, deplasmandaki 11. puanını da almış oldu. Dış sahada şuana kadar 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti.

Erzurumspor galibiyetiyle deplasmandaki 3. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor, dışarıda en fazla puan toplayan 4 takım içerisinde yer alıyor. Malatyaspor, rakip sahada oynadığı 8 karşılaşmada rakip ağları 9 kez havalandırırken, kalesinde de 9 gol gördü. Deplasmanda Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarına 3’er gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki en farklı mağlubiyetini ise İstanbul ekibi Kasımpaşa karşısında 3-0’lık skorla almıştı.