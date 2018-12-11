SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor kafayı kullanıyor

15. haftayı 5. sırada kapatan Yeni Malatyaspor, ligde bulduğu gollerin 7’sini kafayla atarak bu alanda Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi IHA
Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltti.

Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltti.

Fotoğraf: Fahrettin Gök / AA

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 15 haftada topladığı 25 puanla Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı. Sarı- kırmızılılar, yüksek bütçeli takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, bu sezon ortaya koyduğu mücadeleyle de alkış alıyor.

Süper Lig’de geride kalan 15 hafta sonunda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, bulduğu gollerin ise 7’sini kafayla atarak bu alanda 9 gol kaydeden Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Deplasmanda 11 puan

Bu sezon sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u mağlup eden, zirvedeki Medipol Başakşehir’den ise deplasmanda 1 puan alan sarı-kırmızılılar, ligdeki yükselişini sürdürüyor. Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında önemli bir galibiyet alan Malatya temsilcisi, puanını 25’e yükseltirken, deplasmandaki 11. puanını da almış oldu. Dış sahada şuana kadar 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti.

Erzurumspor galibiyetiyle deplasmandaki 3. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor, dışarıda en fazla puan toplayan 4 takım içerisinde yer alıyor. Malatyaspor, rakip sahada oynadığı 8 karşılaşmada rakip ağları 9 kez havalandırırken, kalesinde de 9 gol gördü. Deplasmanda Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarına 3’er gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki en farklı mağlubiyetini ise İstanbul ekibi Kasımpaşa karşısında 3-0’lık skorla almıştı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.