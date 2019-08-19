Yeni Malatyaspor- Medipol Başakşehir: 3-0

Süper Lig’in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Guılherme, 88. dakikada Jahovic ve 90. dakikada Fofana kaydetti.
40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma’nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti.53. dakikada Donald’ın hatasında orta sahada topla buluşan İrfan topla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.54. dakikada Farnolle’nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Demba Ba’nın önünde kaldı onun pasında Visca’nın şut denemesini Farnolle çıkarttı.
67. dakikada İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi tarafından ikinci sarı karttan oyun dışına gönderildi.
68. dakikada Bifouma ile verkaç yapan Guılherme ceza sahası önünde yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0
73. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Fofana rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti top üstten dışarı gitti.
76. dakikada Ponck’un hatalı pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Jahovic topu düzelttikten sonra vuruşunu yaptı meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
88. dakikada Guılherme’nin pasında topu topuğuyla önüne alan Jahovic meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-0
90. dakikada Donald’ın pasında topla buluşan Fofana ceza sahasına girer girmez yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 3-0
MAÇ SONUCU |
Yeni Malatyaspor: 3
Medipol Başakşehir: 0
MAÇ SONUCU |
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