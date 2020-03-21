SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın sonrası galibiyet yüzü göremedi

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın sonrası galibiyet yüzü göremedi

Süper Lig’de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor’da ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gidişi sarı-kırmızılı takıma yaramadı. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Haber Merkezi İHA
Malatyaspor Serge Yalçın döneminde 17 maçta 24 puan toplamıştı.

Malatyaspor Serge Yalçın döneminde 17 maçta 24 puan toplamıştı.

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Kayserispor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da önlenemez düşüş sürdü. Sarı-kırmızılılar, Hikmet Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.

Sergen Yalçın’dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Özdeş’ten sonra göreve gelen Hikmet Karaman ile de umduğunu bulmadı. Sarı kırmızılı takım 26. hafta sonunda puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı.
İlk yarının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sonraki süreçte Yalçın dönemini arar oldu.

  • Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.

Portre | Yuvaya dönüş
Yeni Şafak

Portre | Yuvaya dönüş

Sergen Yalçın; altyapısından çıktığı ve uğruna babasıyla 1 yıl küs kaldığı yuvasına döndü. Kendisine sorulduğunda 'Elbet bir gün bulaşacağız' demişti… Buluştular… Aynı siyahla beyazın bir araya gelmesi gibi…


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