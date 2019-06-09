SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Erol Bulut'tan sonra yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Haber Merkezi IHA, DHA
Sergen Yaçın'ın Yeni Malatyaspor'la 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sergen Yaçın'ın Yeni Malatyaspor'la 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada kapatan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından yönetimle anlaşarak teknik direktörlük görevinden istifa etti.

Sezonun bitmesiyle Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın yeni adresi Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Kulüp Başkanı Adil Gevrek başarılı teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladıklarını kulübün olağan kongresinde duyurdu. 46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde kente gelerek göreve başlaması bekleniyor.


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