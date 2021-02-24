Yeni Malatyaspor'da Alex de Souza sesleri: Teklif yapacağız

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Hamza Hamzaoğlu ile istenilen başarıyı yakalayamayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli hocayla yollarını ayırmıştı.

Alex de Souza adaylar arasında

Yeni Malatyaspor'un hoca adayları arasında sürpriz bir isim de yer alıyor. Süper Lig ekibi, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza'yı takımın başına geçirmek istiyor. NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hoca adayları arasında Brezilyalı yıldızın da olduğunu söyledi.

"Teklifimizi kabul ederse, Alex'i getirebiliriz"

Teknik direktör konusunda acele etmeden ve hata yapmadan karar vermek istediklerini belirten Başkan Gevrek, “Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve heykeli dikilen efsane oyuncu, 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. O tarihten bu yana eğitimler alan Alex de Souza, henüz teknik direktör olarak herhangi bir takımda görev yapmadı.

SPOR Yeni Malatyaspor'da bir dönem sona erdi



