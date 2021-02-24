Spor Yeni Malatyasporda Alex de Souza sesleri Teklif yapacağız
FUTBOL FUTBOL

Yeni Malatyaspor'da Alex de Souza sesleri: Teklif yapacağız

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza'yı takımın başına getirmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex de Souza 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.
Alex de Souza 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Hamza Hamzaoğlu ile istenilen başarıyı yakalayamayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli hocayla yollarını ayırmıştı.

Alex de Souza adaylar arasında

Yeni Malatyaspor'un hoca adayları arasında sürpriz bir isim de yer alıyor. Süper Lig ekibi, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza'yı takımın başına geçirmek istiyor. NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hoca adayları arasında Brezilyalı yıldızın da olduğunu söyledi.

"Teklifimizi kabul ederse, Alex'i getirebiliriz"

Teknik direktör konusunda acele etmeden ve hata yapmadan karar vermek istediklerini belirten Başkan Gevrek, “Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

  • 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve heykeli dikilen efsane oyuncu, 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. O tarihten bu yana eğitimler alan Alex de Souza, henüz teknik direktör olarak herhangi bir takımda görev yapmadı.

Yeni Malatyaspor'da bir dönem sona erdi
SPOR
Yeni Malatyaspor'da bir dönem sona erdi


Abone Ol Google News
Türkiyede ilk kez görüldü

Türkiye'de ilk kez görüldü

İstavrit avına çıkan balıkçıların ağına takıldı.
Kanlı isyan

Kanlı isyan

Cezaevlerinde çıkan yangın ülkeyi sardı: 75 ölü.
Doç. Dr. Levent Yılmaz: O rezervler o gün kullanılmasaydı Türkiye IMFye gitmek zorunda kalırdı

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.

​Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.

Trabzonspor tam kadro

Trabzonspor tam kadro

​Fenerbahçe maçı öncesi sevindiren gelişme.

​Çiftlik Bank firarisi Aydın'a ilişkin beklenen cevap geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.