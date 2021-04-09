Spor Yeni Malatyasporda başkan adayı Şevket Salik hayatını kaybetti
FUTBOL FUTBOL

Yeni Malatyaspor'da başkan adayı Şevket Salik hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor’da başkan adaylığını açıklayan iş adamı Şevket Salik, koronavirüse yenik düştü ve 52 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyasporda başkan adayı Şevket Salik hayatını kaybetti
Şevket Salik

Yeni Malatyaspor’da başkan adaylığını açıklayarak kulüp başkanlığına talip olan 52 yaşındaki işadamı Şevket Salik, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

  • 3 çocuk babası Salik’in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.

Abone Ol Google News
Vatandaşaücretsiz dağıtılacak

Vatandaşa
ücretsiz dağıtılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi.
21 saat kazdım mesaim ödenmedi

'21 saat kazdım mesaim ödenmedi'

​Mısırlı operatör Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin etrafını kazmıştı.
17 yıl hapis cezası

​FETÖ'nün 'kadim abisi'nin cezası belli oldu

500 milyon kullanıcının LinkedIn verileri sızdı.

Foça açıklarında denize düştü. 2 pilot kurtarıldı.

​Ne ABD'ye ne de Rusya'ya ihtiyacımız kalmayacak

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​AK Parti'den Cumhurbaşkanını hedef alan İtalya Başbakanına sert tepki.

​17 milyonu aşan aşılamaya rağmen vaka sayıları zirveyi gördü.
Türkler yemiyor ama<br>Uzak Doğulular hayran

Türkler yemiyor ama
Uzak Doğulular hayran

​Beyaz olanlarının kilosu 72 siyah olanları 40 liradan satılıyor.

Ceza yok oğlum<br>gel teslim ol

Ceza yok oğlum
gel teslim ol

Gülbahar Teyze 8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.