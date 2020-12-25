Yeni Malatyaspor'un inadı inat: Pes etmiyor

Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.
Haber MerkeziAA
Sarı-siyahlılar ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 5'inde yenik duruma düştü. Söz konusu 5 maçın 1'ini kazanan Malatya ekibi, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
Yeni Malatyaspor son geri dönüşünü ise ligin 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. Maçın 32. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, 60. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle deplasmandan 1 puanla ayrılmasını başardı.
Malatya ekibi, bu sezon Göztepe (1-1), Gaziantep FK (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) karşılaşmalarında geri düşmesine rağmen 1 puanla ayrılırken, 6. haftada sahasında Gençlerbirliği müsabakasında yenik düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.
Depmasmanda son 3 maçını kaybetmedi
Bu sezon iç sahada başarılı grafik çizen Yeni Malatyaspor, deplasman karnesini de düzeltmeye başladı.
Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı.
Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan sarı-siyahlılar, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ligin 14. haftasında ise lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan da 1 puanla döndü.
Deplasmanda son 3 maçını kaybetmeyen Malatya ekibi, iç sahadaki başarısını deplasmanda da sürdürmeyi hedefliyor.
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