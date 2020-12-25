Yeni Malatyaspor'un inadı inat: Pes etmiyor

Sarı-siyahlılar ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 5'inde yenik duruma düştü. Söz konusu 5 maçın 1'ini kazanan Malatya ekibi, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor son geri dönüşünü ise ligin 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. Maçın 32. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, 60. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle deplasmandan 1 puanla ayrılmasını başardı.

Malatya ekibi, bu sezon Göztepe (1-1), Gaziantep FK (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) karşılaşmalarında geri düşmesine rağmen 1 puanla ayrılırken, 6. haftada sahasında Gençlerbirliği müsabakasında yenik düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Yeni Malatyaspor'un evi kale gibi Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, özellikle sahasında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürüyor.Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sahasında 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.Süper Ligde iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) mağlup etti.Söz konusu 9 maçta 18 gol atan sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.Adem Büyük Yeni Malatyaspor'u galibiyete taşıdı

Depmasmanda son 3 maçını kaybetmedi

Bu sezon iç sahada başarılı grafik çizen Yeni Malatyaspor, deplasman karnesini de düzeltmeye başladı.

Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan sarı-siyahlılar, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligin 14. haftasında ise lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan da 1 puanla döndü.

Deplasmanda son 3 maçını kaybetmeyen Malatya ekibi, iç sahadaki başarısını deplasmanda da sürdürmeyi hedefliyor.

Alanya'da kazanan çıkmadı Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor'un golünü 32. dakikada Babacar kaydederken, Malatyaspor'un golünü ise 60. dakikada Adem Büyük attı.Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 27'ye, Malatyaspor ise 20'ye yükseltti.Gelecek maçta Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.



