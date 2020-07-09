SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Jody Lukoki kimdir?

Yeni Malatyaspor'dan sürpriz transfer: 2 yıllık imzayı attı

Yeni Malatyaspor, son olarak Ludogorets forması giyen Jody Lukoki'yi renklerine bağladı. Peki Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Lukoki kimdir? Kanat bölgesinde görev yapan oyuncu nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda forma giydi? İşte oyuncu hakkında bilinmesi gereken tüm bu detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jody Lukoki yeni takımının formasını sırtına geçirdi.

Jody Lukoki yeni takımının formasını sırtına geçirdi.

Sivasspor karşısında kritik bir galibiyet alarak Süper Lig'de kalma umutlarını artıran Yeni Malatyaspor, sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-siyahlılar, Jody Lukoki'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jody Lukoki kimdir?

Futbola Ajax altyapısında başlayan Jody Lukoki, sırasıyla Cambuur, Zwolle ve Ludogorets formaları giydi. Son olarak Ludogorets'te oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Bulgar ekibiyle çıktığı 151 maçta 29 gol atarken, 20 de asist kaydetti. Her iki kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla 2 maça çıktı. Jody Lukoki'nin güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Jody Lukoki'nin oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;




Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rusya'da maç öncesi ısınan futbolcuya yıldırı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.