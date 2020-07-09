Yeni Malatyaspor'dan sürpriz transfer: 2 yıllık imzayı attı

Sivasspor karşısında kritik bir galibiyet alarak Süper Lig'de kalma umutlarını artıran Yeni Malatyaspor, sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-siyahlılar, Jody Lukoki'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jody Lukoki kimdir?

Futbola Ajax altyapısında başlayan Jody Lukoki, sırasıyla Cambuur, Zwolle ve Ludogorets formaları giydi. Son olarak Ludogorets'te oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Bulgar ekibiyle çıktığı 151 maçta 29 gol atarken, 20 de asist kaydetti. Her iki kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla 2 maça çıktı. Jody Lukoki'nin güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Jody Lukoki'nin oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;









