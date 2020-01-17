3.LİG

Yeni Orduspor'un adı değişti

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Yeni Orduspor’un isim ve logosu değişti. Buna göre Yeni Orduspor’un ismi 52 Orduspor Futbol Kulübü olarak tescillendi.

Haber Merkezi İHA
Kulübün yeni adı 22 Aralık'ta genel kurulda kabul edilmişti.

Kulübün yeni adı 22 Aralık'ta genel kurulda kabul edilmişti.

Fotoğraf: Hayati Akçay / AA

Şükrü Bodur’un Kulüp Başkanlığına seçilmesinin ardından yeni bir oluşuma giden mor-beyazlı takım ilk iş olarak isim ve logosunu değiştirdi.

Kapanan Orduspor’un yerine oluşturulan bir ekiple yola çıkan takımın isminin 52 Orduspor Futbol Kulübü olması ve mor-beyaz renk ağırlıklı logosunun değişmesi 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edildi.

Genel kurulun aldığı karar Türkiye Futbol Federasyonuna(TFF) gönderildi. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Yeni Orduspor’un isminin değiştirilmesini ve yeni logosunun kabul edilmesine karar verdi. Yeni isim ve logo TFF web sitesinden duyuruldu.

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