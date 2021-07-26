Yeni sezon öncesi iddialı açıklama: "Süper Lig'de 15 gol atarım"

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Davidson, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, yaklaşan yeni sezona dair beklentilerini ve hedeflerini dile getirdi.

"15 gol atabileceğime inanıyorum"





beIN Sports'a konuşan Davidson, "Geçen sezon daha üst sıraları hedeflemiştik, umarım bu sezon ligi daha iyi bir yerde bitireceğiz. Bu sezon 15 gol atabileceğime inanıyorum. Sahaya her çıktığımızda galibiyeti hedefleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Kariyerimde ilk defa böyle bir performans sergiledim"





Hat-trick yaparak tamamladığı Hatayspor maçında ortaya koyduğu performansı değerlendiren Davidson, "Kariyerimde ilk defa böyle bir performans sergiledim. Topu eve götürdüm, oğlumla birlikte arada sırada oynuyoruz. Bazen topa uzaktan bakıp 'Acaba bunu kaç kez daha yapabilirim?' diye hayal kuruyorum" şeklinde konuştu.

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"Muslera bizi çok zorlamıştı"

Süper Lig'de kendisine göre öne çıkan oyuncular hakkında görüş de belirten Davidson, "Kaleci olarak Muslera'yı söyleyebilirim, onlara karşı oynadığımız maçta bizi çok zorlamıştı. Beşiktaş da bize karşı iyi bir savunma yapmıştı. Ghezzal ve Boupendza geçen sezon çok etkileyici performanslar sergiledi. Diouf'da iyi işler çıkardı" diyerek sözlerini noktaladı.

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