Yeni transfer Coutinho'dan Barcelona'ya kötü haber

Barcelona'ya 160 milyon euroluk transferi Coutinho'dan şok bir haber geldi.
İki gün önce Liverpool'dan Katalan ekibine transferi açıklanan Brezilyalı yıldızın sakatlığı bulunduğu ve 20 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Coutinho sakatlığı sebebiyle Barcelona'nın 4 maçını kaçıracak.
[INJURY NEWS] @Phil_Coutinho has a thigh injury in his right leg. More details 👉 https://t.co/of1in1jKrw #CoutinhoDay pic.twitter.com/jn7sWYXUcJ
[INJURY NEWS] @Phil_Coutinho has a thigh injury in his right leg. More details 👉 https://t.co/of1in1jKrw #CoutinhoDay pic.twitter.com/jn7sWYXUcJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 Ocak 2018
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