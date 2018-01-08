Yeni transfer Coutinho'dan Barcelona'ya kötü haber

Barcelona'ya 160 milyon euroluk transferi Coutinho'dan şok bir haber geldi.

İki gün önce Liverpool'dan Katalan ekibine transferi açıklanan Brezilyalı yıldızın sakatlığı bulunduğu ve 20 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Coutinho sakatlığı sebebiyle Barcelona'nın 4 maçını kaçıracak.

Arda Turan gitmeden formasını verdiler Barcelona'nın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Coutinho'nun forma numarası belli oluyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibinde yalnızca 24 numaranın boş olduğu, Arda Turan'ın ayrılması halinde 7 numaralı formanın Coutinho'ya verileceği ifade edildi.Katalan ekibi Liverpool'a 25 yaşındaki futbolcu için 160 milyon euro ödeyecek.Bu gelişmelerin ardından Barcelona'nın resmi mağazası Coutinho formalarını 7 numarayla satmaya başladı. Katalanların Arda Turan takımdan ayrılmadan böyle bir tavır sergilemesi ise 'Arda takımdan ayrılacak' yorumlarına neden oldu.Coutinho resmen Barça'da