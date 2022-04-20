Yeni yayıncı kuruluşu bu sözlerle açıkladı: Gelirde büyük düşüş var Süper Lig'in yeni yayıncısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Gazeteci Şansal Büyüka ise yayıncı kuruluşun birkaç gün içerisinde açıklanacağını ve gelirde büyük düşüş olduğunu söyledi.

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