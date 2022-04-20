Spor Yeni yayıncı kuruluşu bu sözlerle açıkladı Gelirde büyük düşüş var
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Yeni yayıncı kuruluşu bu sözlerle açıkladı: Gelirde büyük düşüş var

Süper Lig'in yeni yayıncısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Gazeteci Şansal Büyüka ise yayıncı kuruluşun birkaç gün içerisinde açıklanacağını ve gelirde büyük düşüş olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni yayıncı kuruluşu bu sözlerle açıkladı: Gelirde büyük düşüş var​
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Süper Lig'de yayıncı kuruluş bilmecesi hala devam ediyor. Teklif edilen rakamların düşük olmasından dolayı, henüz herhangi bir kurumla anlaşma sağlanamadı.

"Bugün yarın açıklanır"

Gazeteci Şansal Büyüka ise Skorer'deki yazısında yeni yayıncı kuruluşu açıkladı. Gelirin düştüğünü belirten Büyüka, "Bugün yarın açıklanır" ifadelerini kullandı. Şansal Büyüka'nın yazındaki o bölüm şu şekilde:

  • "Yılan hikayesine dönen yayın ihalesi, iki yıl daha Digitürk’te kaldı. Karar bugün-yarın açıklanır. Ancak bir önceki dönemde 350 milyon dolar olan yayın bedeli, bu defa yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacak. Gelirde büyük düşüş var. Bu konuda kimse Digitürk’ü suçlamasın, kulüpler yanlışı kendinde arasın."

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