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Yenilgiyi hazmedemeyince rakip takım oyuncularına saldırdılar

Yenilgiyi hazmedemeyince rakip takım oyuncularına saldırdılar

14:553/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Irmaksporluların saha içindeki saldırıları soyunma odasında da sürdü.
Irmaksporluların saha içindeki saldırıları soyunma odasında da sürdü.

Amatör'de Irmakspor ile Havataşspor arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Ev sahibi Irmakspor'da futbolcuların karşılaşmanın sonunda Havataşsporlu oyunculara saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul 1. Amatör 6. Grup son hafta maçında şampiyonluğu garantileyen Irmakspor, sahsında play-off'a kalma mücadelesi veren Havataşspor'u ağırladı. Merkezefendi Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Maçın son anlarında istenmeyen olaylar yaşandı. Havataşspor'un 89. dakikada penaltıdan Mehmet Ağaca ile bulduğu galibiyet golü sonrası Irmaksporlu futbolcular misafir takımın oyuncularına saldırdı.


Irmakspor'dan takım kaptanı Tahsin Özdemir ve Semih Akpınar gerginliği tırmandırırken, Samet Sever'in Havataşsporlu futbolcuya saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Samet Sever'in yere düşürdüğü meslektaşını tekmelediği görüldü. Bir polis memuru Irmaksporlu Sever'i biber gazıyla etkisiz hale getirdi.


Saha içinde yaşanan olaylar soyunma odasında da devam etti. Irmaksporlu bazı taraftarlar Havataşspor takımına saldırı girişiminde bulundu.


İşte o anların görüntüleri:


YouTube
Yenilgiyi hazmedemeyince rakip takım oyuncularına saldırdılar
Spor / Futbol
03 Şubat, Pazartesi


YouTube
Yenilgiyi hazmedemeyince rakip takım oyuncularına saldırdılar
Spor / Futbol
03 Şubat, Pazartesi






#Amatör Lig
#Irmakspor
#Havataşspor

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