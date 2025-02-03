Yenilgiyi hazmedemeyince rakip takım oyuncularına saldırdılar

Maçın son anlarında istenmeyen olaylar yaşandı. Havataşspor'un 89. dakikada penaltıdan Mehmet Ağaca ile bulduğu galibiyet golü sonrası Irmaksporlu futbolcular misafir takımın oyuncularına saldırdı.

Irmakspor'dan takım kaptanı Tahsin Özdemir ve Semih Akpınar gerginliği tırmandırırken, Samet Sever'in Havataşsporlu futbolcuya saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Samet Sever'in yere düşürdüğü meslektaşını tekmelediği görüldü. Bir polis memuru Irmaksporlu Sever'i biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Saha içinde yaşanan olaylar soyunma odasında da devam etti. Irmaksporlu bazı taraftarlar Havataşspor takımına saldırı girişiminde bulundu.