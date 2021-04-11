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Spor Yiğidolara yan bakılmıyor Seri 11 maça çıktı
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'Yiğidolar'a yan bakılmıyor: Seri 11 maça çıktı

Süper Lig'de Sivasspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yiğidolara yan bakılmıyor: Seri 11 maça çıktı
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci

Ligin 34. haftasında Sivasspor ile Konyasapor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Yatabare, 68. dakikada Kayode ve 88. dakikada penaltıdan Robin Yalçın kaydetti.

Konuk takımın tek golü 54. dakikada Bytyqi'den geldi.

Sivasspor'da Max Gradel, 45+2. dakikada kazanılan penaltıyı gol çeviremedi.

Hakan Arslan, 80. dakikada Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı'ya yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

  • Bu galibiyetin ardından ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Sivasspor, puanını da 47'ye yükseltti. 4 maç sonra mağlubiyet yaşayan Konyaspor ise 40 puanda kaldı.


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