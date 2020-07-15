SÜPER LİG

Yıldızlar yolcu: Muslera hariç seç,beğen,al

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray’da bir çok oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim, takımdaki yenileme operasyonuna Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli’yi göndererek başlayacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Süper Lig’de alınan üst üste kötü sonuçların ardından G.Saray’da taşlar yerinden oynamaya başladı. Koronavirüs salgını öncesinde şampiyonluk yarışı içerisinde zirvenin 3 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 8 maçta tam 20 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışının ardından ilk 4’teki yerini de kaybeden Galatasaray, Avrupa hayalini de zora soktu. Yönetim ve teknik heyet, üst üste alınan kötü sonuçların ardından sezon sonunda kadroyu sıfırdan kurma kararı aldı.

MUSLERA HARİÇ HEPSİ SATILIK

Futbolcuların saha içerisinde gösterdiği performanstan memnun olmayan yönetim ve teknik heyet, Muslera dışında gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak. Özellikle maliyeti yüksek olan oyuncuları elinden çıkartmaya çalışacak olan sarı-kırmızılı kulüp, işe Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi isimlerden başlayacak. Ligin tamamlanmasının ardından futbolcuların menajerlerini İstanbul’a çağıracak olan yönetim, oyunculara takım bulmalarını isteyecek. Galatasaray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini ise genç futbolcularla dolduracak.

YABANCI SINIRINA İTİRAZ

Diğer yandan Galatasaray, yabancı sınırına itiraz etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için Tahkim Kuruluna başvurdu.

TAKIM ÇALIŞIYOR TERİM TATİLDE

Galatasaray antremanı
Galatasaray antremanı

Galatasaray üst üste kötü sonuçlar almaya devam ederken, teknik direktör Fatih Terim’in Bodrum’a gittiği ve dün sabah yapılan idmanda yer almadığı öğrenildi. Terim, önceki haftalarda takıma izin verdiği günlerde Bodrum’a gidiyordu. Tecrübeli teknik adam bu kez sarı-kırmızılı takımın çalıştığı dönemde tatil yapmayı tercih etti.

SELÇUK’TAN HATAY’A RED

  • Süper Lig’e yükselen Hatay-spor’da başkanı Nihat Tazearslan, Selçuk İnan ile görüştüğünü açıkladı. Başkan Tazearslan, “Memleketimizin çocuğu. Herhalde Galatasaray’da devam edecek. Gelmeyi isteyip istemediğini sorduk” dedi.

Real Madrid'de Gareth Bale tribünde gösterilerine devam ediyor
Real Madrid'de Gareth Bale tribünde gösterilerine devam ediyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Granada'yı 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'üncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı. Real Madrid önümüzdeki hafta kazanması ya da Barcelona'nın puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.Real Madrid şampiyonluk yolunda koşarken, yıldız oyuncusu Gareth Bale ise tribünlerde gösteri yapmaya devam ediyor. Marca'nın haberine göre Granada maçında da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, tribünde eline aldığı tuvalet kağıdıyla dürbün yaparak karşılaşmayı takip etti.Real Madrid şampiyonluğa koşuyor (ÖZET)Ayrılmak istiyorGareth Bale 2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Gallerli oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği biliniyor.Gareth Bale maskesiyle gözlerini kapatmıştıReal Madrid'in Alaves'i 2-0 yendiği karşılaşmada Gareth Bale, maçın bir bölümünü takip etmemiş ve maskesiyle gözlerini kapatmıştı. Gareth Bale'in ayrıca Zidane'ın 5. değişikliği yaptığı sırada gülmesi dikkatlerden kaçmamıştı.Real Madrid'in yıldızı Bale'den olay tepki: Maçta gözlerini maskeyle kapattı

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