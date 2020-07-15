Yıldızlar yolcu: Muslera hariç seç,beğen,al

Süper Lig’de alınan üst üste kötü sonuçların ardından G.Saray’da taşlar yerinden oynamaya başladı. Koronavirüs salgını öncesinde şampiyonluk yarışı içerisinde zirvenin 3 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 8 maçta tam 20 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışının ardından ilk 4’teki yerini de kaybeden Galatasaray, Avrupa hayalini de zora soktu. Yönetim ve teknik heyet, üst üste alınan kötü sonuçların ardından sezon sonunda kadroyu sıfırdan kurma kararı aldı.

MUSLERA HARİÇ HEPSİ SATILIK

Futbolcuların saha içerisinde gösterdiği performanstan memnun olmayan yönetim ve teknik heyet, Muslera dışında gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak. Özellikle maliyeti yüksek olan oyuncuları elinden çıkartmaya çalışacak olan sarı-kırmızılı kulüp, işe Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi isimlerden başlayacak. Ligin tamamlanmasının ardından futbolcuların menajerlerini İstanbul’a çağıracak olan yönetim, oyunculara takım bulmalarını isteyecek. Galatasaray, takımdan ayrılacak isimlerin yerini ise genç futbolcularla dolduracak.

YABANCI SINIRINA İTİRAZ

Diğer yandan Galatasaray, yabancı sınırına itiraz etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için Tahkim Kuruluna başvurdu.

TAKIM ÇALIŞIYOR TERİM TATİLDE

Galatasaray üst üste kötü sonuçlar almaya devam ederken, teknik direktör Fatih Terim’in Bodrum’a gittiği ve dün sabah yapılan idmanda yer almadığı öğrenildi. Terim, önceki haftalarda takıma izin verdiği günlerde Bodrum’a gidiyordu. Tecrübeli teknik adam bu kez sarı-kırmızılı takımın çalıştığı dönemde tatil yapmayı tercih etti.

SELÇUK’TAN HATAY’A RED

Süper Lig’e yükselen Hatay-spor’da başkanı Nihat Tazearslan, Selçuk İnan ile görüştüğünü açıkladı. Başkan Tazearslan, “Memleketimizin çocuğu. Herhalde Galatasaray’da devam edecek. Gelmeyi isteyip istemediğini sorduk” dedi.