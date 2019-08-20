Yılın futbolcusu Feghouli
SÜPER LİG

Yılın futbolcusu Feghouli

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Haber Merkezi AA
Feghouli'nin sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Feghouli'nin sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Cezayirli futbolcu, "transfermarkt.com.tr" sitesinin üyeleri tarafından sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.

Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Feghouli, "Bu çok büyük bir onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve inşallah yine tüm kupaları kazanmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

  • Feghouli geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 gol atarken 6 da asist yaptı.

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