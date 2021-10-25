Yıllar sonra gelen itiraf: "Koyu Fenerbahçeliydim ama Beşiktaş'ı seçtim"

Denizlispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Bursaspor gibi takımlarda forma giyen teknik direktör Ali Tandoğan, futbolculuk kariyeriyle ilgili dikkati çeken bir itirafta bulundu.

Beşiktaş'a transfer olduğu dönemle ilgili konuşan Tandoğan, Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve buna rağmen sarı-lacivertli takımın teklifini geri çevirdiğini söyledi.

Beşikta formasıyla 106 maça çıkmıştı.

Spor Arena'ya konuşan Ali Tandoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Fenerbahçe sevgim çok yüksek"





"Herkesin ailesinin tuttuğu bir takım vardır. Siz de farkına varmadan onların tuttuğu takımı tutarsınız. Ben çok koyu Fenerbahçeliydim. Hala Fenerbahçe'ye sevgim çok yüksek. Bunu inkar edemem ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Bu arada Fenerbahçe de beni çok istedi. Ersun Yanal bunu birebir kendisi anlattı. O dönem Aziz Yıldırım masaya 5.5 milyon dolar koydu başkan 10 milyon dolar istedi. O zaman ben 22 yaşındaydım. Beşiktaş taraftar grubunun coşkusu beni daha mutlu edeceği için Beşiktaş'ı tercih ettim."

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