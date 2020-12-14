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Yılmaz Vural gözyaşlarına hakim olamadı

Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, hastaneden taburcu edilirken duygusal anlar yaşadı. Kısa bir açıklama yapan deneyimli teknik direktör, "Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vural, açıklama yaptığı sırada gözyaşı döktü.

Yılmaz Vural, açıklama yaptığı sırada gözyaşı döktü.

İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural, taburcu edildi. Hastaneden ayrılırken açıklama yapan 67 yaşındaki teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı.

"Her dakikanın kıymetini bilin"

Yoğun bakım ekibinin büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Vural, "Yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum. Acil servis ekibine, özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Ocak 1'de 68 yaşına gireceğim. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda mücadele edebilecek kadar ekonomi versin" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum
Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu."Edilen dualar yaşama tutunmamı sağladı"Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk görüntü

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