Yılmaz Vural gözyaşlarına hakim olamadı

İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural, taburcu edildi. Hastaneden ayrılırken açıklama yapan 67 yaşındaki teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı.

"Her dakikanın kıymetini bilin"

Yoğun bakım ekibinin büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Vural, "Yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum. Acil servis ekibine, özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Ocak 1'de 68 yaşına gireceğim. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda mücadele edebilecek kadar ekonomi versin" ifadelerini kullandı.