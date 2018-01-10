SÜPER LİG

Yılmaz Vural: İran Milli Takımı'na gidebilirim

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vural, 12 takımdan teklif aldığını söylerken İran Milli Takımı'nın da kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vural, son olarak Göztepe'yi çalıştırmış ve İzmir temsilcisini Süper Lig'e çıkartmıştı.

Yılmaz Vural, son olarak Göztepe'yi çalıştırmış ve İzmir temsilcisini Süper Lig'e çıkartmıştı.

Yılmaz Vural, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada aldığı teklifler hakkında konuştu. Hedefi olan bir takıma gitmek istediğini söyleyen Vural, İran Milli Takımı'nın kendisiyle ilgilendiğini aktardı.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "İran'dan İstanbul'a geldiler, görüştüm. Belki de gidebiliriz, bilmiyorum. İran Milli Takımı'nın Portekizli bir hocası vardı, Cezayir ile anlaşmış galiba. Böyle çok farklı bir durum var ortada, ama yurt dışı transferi çok kolay olmuyor, belli bir süreci var. Türkiye'de ligden birkaç takımla görüştüm. Bir alt ligden de hemen hemen 12 takımın başkanıyla görüştüm, olmadı. Hedef istiyor insan. Hep böyle ekonomik sıkıntıları olan, puanları silinen takımlar."
İstanbul'un 3 büyük takımı ve milli takım yan yana koyulduğunda "Hangisini seçersin?" sorusuna cevap verdi.
  • "Biz de az kurnaz değiliz, düşer miyim senin bu soruna? Şunun için istiyoruz, insan bir merak eder. Dile kolay, 33 yıl. Bu meslekte böyle yukarıda kalmak kolay mı? Kolay değil. İnsan bir merak eder, bu adam isteyip duruyordu, görelim bakalım ne yapar diye. Bu cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Bilime biraz saygı varsa, futbol denilen şeyle ilgili 2 üniversite bitirdim. Bilgi de durmuyor, eskiyor tabii. Yenilenmek, güncellenmek olayı çok önemli. Gidince hocalarla konuşurum, yenilik var mı, değişen bir şey var mı diye. Türkiye maalesef, her zaman söylediğimiz gibi liyakata güvenen, CV ile iş yapan bir ülke değil. Bu bizim ülkemiz artık, böyle kabul etmemiz gerekiyor, çünkü değişmiyor. "

Yılmaz Vural: Beni Galatasaray'dan arayanlar oldu
Yılmaz Vural: Beni Galatasaray'dan arayanlar oldu

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Habertürk TV'de yayınlanan bir programa katılan tecrübeli teknik adam "Galatasaray, Tudor ile yolları ayırdı. Bu ayrılığın ardından size bir telefon geldi mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:Direkt yönetimden bir şey gelmedi ama arayanlar oldu. Bana dediler ki, 'Yönetimin yarısından fazlası seni istiyor. Bu kez iş farklılaştı' dediler. Beni istediklerini söylediler ama biz bunları konuşurken, Fatih Hoca göreve geldi. Fatih Hoca, Galatasaray'ın bir ismidir. Bazı dengeler vardır. Fatih Hoca, orada Fatih Hoca oldu. Orada 4 tane şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonlukları var. Onlarca kupası var. Böyle bir isim ortada varken, iş değişir. O geldi ve olaylar Galatasaray'da duruldu.Video: Yılmaz Vural: Erdoğan bize öl dese...

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