Yılmaz Vural isyan etti: Kimsenin umurunda değil

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor’un tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 1. Lig ve alt ligler hakkında hiçbir değerlendirmede bulunmadığından yakınan Vural, "Son günlerde TFF tarafından 1. Lig ve alt ligler hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Doğrudur, üst ligimiz var ama bu üst lig de diğerleri olmadan oluşmuyor. 1. ve 2. liglerin bir derneği kuruldu. TFF’nin de aynı şekilde Kulüpler Birliği Vakfı var. Bu vakıflar, dernekler neden ayrı ayrıdır, ben bunu anlamıyorum. Yani 126 tane profesyonel kulüp varsa bu vakıf tüm profesyonel takımların vakfı olmalıdır. Bakın bugün Süper Lig’de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3. Lig vardır. Yani orası altyapıdır. BAL ligleri amatör ligler, bunları hepsinin altyapı olarak algılanması gerekiyor. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil" diye konuştu.

"Tüm ligleri kapsayan bir kulüpler birliği kurulmalı"

Vural, 3. Lig’in gelirinin 1 milyon TL civarında olduğunu belirterek, "2. Lig’in 2 milyon liradan fazla. 1. Lig’in 12 milyon, üst ligin ise 120 milyon geliri var. Böyle bir ekonomik farklılık içerisinde Türk futbolunu oynuyoruz. Haliyle ne olur bilemiyoruz. Bana sorarsanız tüm ligleri kapsayan bir kulüpler birliği kurulmalı, bu birlikte de alt liglerden temsilciler de olmalıdır. Alt liglerdeki sorunları Süper Lig temsilcileri biliyor mu acaba? Burada tesis yok, antrenör ve oyuncuya para verilmiyor. Burada kötü şartlar var, sahalar kötü, altyapılar yok. Ne olacak yani futbol nasıl gelişecek? Federasyon bu konuda biraz kafa yormalıdır diye düşünüyorum. Yoksa sıkıntı olur” şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği yasasının bir türlü çıkmadığını aktaran Vural, "TFF özerk bir kuruluştur, kendi kanunlarını çıkarma hakkı vardır. Yani bunları yukarıdan meclisten istemeden kendisi bu kuralları koyar ve uygular. Ancak yönetilen bir kuruluş, yöneten kuruluştan daha üstünlüğü varsa burada idare söz konusu olamaz, bu kadar basit. Ülkemizde bu yönde bir idare söz konusu olduğu için meclise gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar çözülmezse Türk futbolu bir adım ileri gitmez" ifadelerini kullandı.