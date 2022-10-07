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Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak açıklama: Türkiye bana ayıp ediyor

Uzun yıllardır Türk futbolunun içerisinde bulunan Yılmaz Vural, günümüz şartlarında yaşanan sorunlar ve kariyeri hakkında açıklama yaptı. Vural, Türkiye'nin kendisine haksızlık yaptığını ve altyapıdaki sorunların da devam ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vural ne dedi? İşte o çarpıcı açıklamalar
Yılmaz Vural

Uzun yıllardır Türk futbolunun içerisinde bulunan Yılmaz Vural, günümüz şartlarında yaşanan sorunlar ve kariyeri hakkında açıklama yaptı. Vural, Türkiye'nin kendisine haksızlık yaptığını ve altyapıdaki sorunların da devam ettiğini söyledi.

Sporx'e konuşan deneyimli teknik çalıştırıcı, yabancı teknik direktörlerle ilgili verdiği görüşte, "Getirmişsin göreve, ülkesinde 300 bin euro alamayacak birisine 3 milyon euro veriyorsun. Kuntz'a şimdi proje hazırlatıyorlar. Kuntz'un işi proje hazırlamak mı? Teknik açıdan da kimse planlama yapamıyor. Türkiye dinamikleri neyi kaldırır, yapısı ne? Türkiye de bu işin doğrusunu yapmak gerek. Herkes birbirini kandırıyor. Avrupa'yı gördüm, üniversite bitirdim. Kendi adıma üzülüyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin kendisine haksızlık yaptığını da altını çizerek belirten Yılmaz Vural, "Dünyada iki spor akademisi bitirmiş futbolun içinde olan ve Türkiye'de yaşayan kaç kişi var? Bana Türkiye haksızlık ediyor ve ayıp ediyor. Ben kimseye muhtaç olmadan yaşayacak ekonomiye de sahibim Allah'a şükür. İnsanlar bana güzel yakıştırmalar yapıyor. Her kurumun sevgisini kazanmış bir insanım. Ama günün sonunda bana haksızlık yapılıyor. Bu fikrimi de çekinmeden söylüyorum." cümleleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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