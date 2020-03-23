Yılmaz Vural'dan flaş karar: İdmanlar başlıyor

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgınıyla yapılan mücadele kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Akhisarspor yarın idmanlara başlayacak.





Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden dışarı çıkmayan teknik direktör Yılmaz Vural, takımın sağlığını korumak adına birçok kural koydu. Dış dünyaya kapılarını kapatacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tesislere kimse girmeyecek. İzole bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız. Hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeyi de olabildiğince koruyacağız. Herkes kurallara uyacak. Kesinlikle ziyaretçi alınmayacak. Bu salgın kabusundan kurtulana kadar her tavsiyeyi yerine getireceğiz. Tedbirsiz hareket etmeyeceğiz" diye konuştu.

🏠Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, koronavirüs salgının yayılmaması için vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. pic.twitter.com/sEyvb0csp5 — Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) 21 Mart 2020



