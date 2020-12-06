SÜPER LİG

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu

Yılmaz Vural'dan müjdeli haber geldi

Koronovirüs tedavisi gören ve entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Vural'ın entübasyon işleminin sonlandırıldığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un haberine göre 67 yaşındaki teknik adamın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor.

24 Kasım'da hastaneye yatan Yılmaz Vural, 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Yılmaz Vural'ın ailesi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumunu eşi açıkladı: Daha iyiye gidiyor
Yılmaz Vural'ın sağlık durumunu eşi açıkladı: Daha iyiye gidiyor

Yoğun bakımda olan ünlü teknik adam Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, “Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz” diye konuştu."Daha önce hiç Covid olmadı"Yılmaz Vural’ın daha önce de Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ardından negatife döndüğünü ifade eden Seda Vural, “Haziran gibi 'Covid' dendi. Akhisarspor’u çalıştırıyordu, maçlardan 2 gün önce test yapılıyor biliyorsunuz. O dönemde ilk testi pozitif çıktı. Daha sonra Yılmaz hiçbir şekilde Covid olmadı. Hiçbir belirtisi yoktu, tomografisi tertemizdi. Üstüne 2 kere daha test yapıldı, onlar da negatif çıktı. 1 ay geçti, antikor yapıldı, o da negatif çıktı. Yılmaz inanın o dönemde C vitamini bile kullanmadı. Yani Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı” şeklinde konuştu."Cumhurbaşkanımız her gün rapor istiyor"Herkese çok teşekkür eden Seda Vural, “Allah razı olsun herkesten. Bütün Türkiye, bütün dünya, herkes çok yardımcı oldu. Her gün dua ettiler, çok ilgilendiler. Bol bol dua etsinler, inşallah Yılmaz aramıza, sevdiklerine, ailesine kavuşacak. Spor Bakanımız geldi Mehmet Bey, Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı doktorlar Sayın Burak Bey her gün arıyor. Cumhurbaşkanımız her gün başhekim Çağlar Bey’den rapor istiyor. Onunla ilgili bütün devlet büyüklerimiz, herkes çok çok yakından ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.Bülent Uygun: Yılmaz hoca şu an uyutuluyorİlk günden bu yana Vural ailesinin yanında olan teknik direktör Bülent Uygun ise yaptığı açıklamada, “Duayenimiz, ağabeyimiz, manevi babamız. Tüm Türkiye’nin, dünyanın en çok sevilen insanlarından biri. Onun güler yüzüne inşallah Allah nasip edecek ve sağlığına kavuşacak. Şu an entübe bir şekilde uyutuluyor. Onun sağlığına kavuşması için dualara ihtiyacımız var. Doktorlarımız gerekli tüm çalışmaları yapıyorlar. Oksijeni de daha az vermeye başladılar. Bu da iyiye doğru gittiğinin bir göstergesi. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası konuştu:...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.