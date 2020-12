Yılmaz Vural'dan müjdeli haber geldi

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un haberine göre 67 yaşındaki teknik adamın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor.

24 Kasım'da hastaneye yatan Yılmaz Vural, 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Yılmaz Vural'ın ailesi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerini kullanmıştı.