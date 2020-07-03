Yine Çakır yine endişe: Yönettiği her maçta tartışılan Çakır'ın derbiye atanması soru işaretlerini beraberinde getirdi

Bir tarafta şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Galatasaray, bir tarafta ise yıllar sonra şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Trabzonspor. Türkiye, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak bu maça kilitlendi. Ancak maçın heyecanından daha çok gündemde yine hakemler ve bu karşılaşmaya atanan Cüneyt Çakır var! Çakır’ın, sezonun maçına atanması akıllarda soru işareti doğurdu. Buna sebep olan gelişme ise 43 yaşındaki hakemin verdiği tartışmalı ve istikrarsız kararlar. Trabzonspor camiasının yıllardır maçlarına verilmemesini istediği Çakır, son olarak Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında önündeki penaltıyı çalmamış ve oyunu devam ettirmişti. Cüneyt Çakır’ın Galatasaray ile olan geçmişi de çok iyi değil. 2018’de oynanan Süper Kupa maçında Dany’nin pozisyonunu VAR’dan izleyip kart kararını düzeltmeyen Çakır’a sarı-kırmızılı yönetim soğuk bakıyor.

SONUCU FUTBOLCULAR BELİRLESİN

Peki MHK, bu atamayı yaparken neleri göz önünde bulunduruyor? Ya da neyi amaçlıyor? Hatırlanacağı üzere; sezonun ikinci yarısında oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçına Cüneyt Çakır atanmıştı. 5 yıl sonra gelen bu atama tepkiyle karşılanmış ve bundan sonraki karşılaşmalara atanabilme ihtimali için de zemin hazırlandığı iddia edilmişti. Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin “Burada başka, Avrupa’da başka maç yönetiyor” dediği Cüneyt Çakır’ın, Galatasaray-Trabzonspor maçında nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu. Futbolseverlerin tek bir isteği var, şampiyonluk yarışını direkt ilgilendiren bu maçta sonucu futbolcular belirlesin.

Düdüğü asmalı Türkiye’de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve Merkez Hakem Kurulu’nda skandalların ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig’de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır’ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Fotomaç’da yer alan habere göre, derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş’ın lehine olan penaltı pozisyonlarında ‘devam’ kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese herhangi bir sonuç alınamamıştı.‘GİR SEN OYNA’YA KART YOKDerbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Umut Nayir’a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy, Burak’a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca, “Gir sen oyna” diyerek Alper Ulusoy’a yoğun tepki göstermişti. Ulusoy’un o anlarda Cüneyt Çakır’ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır’ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy’un maç sonunda, “Cüneyt abi, Burak’a neden kart vermedin. Kameralara yansıdı herkes gördü” dediği, Çakır’ın ise, “Alper bilmediğin şeyler var, karışma” yanıtını verdiği belirtildi.ULUSOY ŞİKAYET ETTİBu konuşma ve benzer diyalogların Alper Ulusoy tarafından MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan ve yönetici Ünsal Çimen’e aktarıldığı kaydedildi. MHK yöneticileri de Cüneyt Çakır’a 17. haftada, Ziraat Türkiye Kupası’nda ve bu hafta oynanacak maçlarda görev vermedi. Hatta yıllardır Cüneyt Çakır’ın yardımcılığını yapan Bahattin Duran’ın, bu hafta Alper Ulusoy’un yöneteceği Ankaragücü- Konyaspor maçında flaş bir kararla yan hakem olarak atandığı ifade edildi.BABA ÇAKIR’DAN TALİMATAtamanın ardından Bahattin Duran’ın Cüneyt Çakır ile baba Serdar Çakır’a haber verdiği ve “Cüneyt’i satana yardımcı hakemlik yapamazsın” diyerek tepki gösterildiği belirtiliyor. Yapılan görüşmenin ardından Bahattin Duran’ın, Alper Ulusoy’u arayarak maça sakat olduğu gerekçesi ile çıkamayacağını iletiyor. Ancak Duran’ın sakat olduğuna dair MHK’ya iletilmiş bir bilginin olmadığı öğreniliyor.‘SAKATIM’ DEDİMHK’nın hakem atamaları için 14 Ocak Salı günü Beylerbeyi tesisinde bir araya geldiği kaydediliyor. Aynı saatlerde Bahattin Duran’ın tesiste bulunan çim sahada 2 saat antrenman yaptığı, çalışma sonunda ise MHK Başkanı Zekeriya Alp’i kapıya kadar yolcu ettiği ifade ediliyor. Ancak Ulusoy’un yardımcısı olacağını öğrenen Duran’ın, daha sonra “Sakatım” demesiyle 1 saat içinde atamanın değiştirildiği kaydediliyor. Ayrıca Antalya’daki devre arası kampında çalışmalarını sürdüren 4 yardımcı hakemin, yeterli sürede koşamamasına rağmen yardımcı hakem olarak atandığı belirtiliyor.Herkes kendi işine baksın

ARKA PLANDA NELER OLUYOR?

Eski Hakem Abdullah Yılmaz o dönem söyledikleriyle önemli bir konunun altını çizmişti. Yılmaz, “Trabzon-Sivas maçı nedir? Ligin kaderini belirleyecek olan bir maç. Aynı zamanda Trabzon’la Sivas kendi aralarındaki rekabet gereği bir hikayesi olan bir müsabaka. Ne yaptık biz? 5 yıl maç vermediğin bir hakem. Ligin bu haftasına gelene kadar, bu sezon Trabzon’un hiçbir maçına iç sahada vermediğin bir hakem. Son 1 aylık grafiğine baktığımız zaman yönettiği maçlara. Hak etmeyen bir performans. Ne yaptık? Atama prensiplerinden yaklaşık yüzde 90’ını çürütmüş olduk. Bir başka kriter neyi düşündün ya da bizim bilmediğimiz işin mutfağı arka planında. İstifanı verdin federasyona. Ne yaptın? Buna kılıf hazırlamak için nasıl olsa ben istifamı verdim ligi de futbolu da provoke edeyim o şekilde gideyim” ifadelerini kullanmıştı.