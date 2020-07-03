Yine Çakır yine endişe: Yönettiği her maçta tartışılan Çakır'ın derbiye atanması soru işaretlerini beraberinde getirdi
Türkiye, Pazar günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maça kilitlendi. Cüneyt Çakır’ın, sezonun maçına atanması akıllarda soru işareti oluşturdu. Futbol kamuoyunu böyle düşündüren durum ise, Çakır’ın verdiği tartışmalı kararlarla maç sonuçlarına etki etmesi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bir tarafta şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Galatasaray, bir tarafta ise yıllar sonra şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Trabzonspor. Türkiye, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak bu maça kilitlendi. Ancak maçın heyecanından daha çok gündemde yine hakemler ve bu karşılaşmaya atanan Cüneyt Çakır var! Çakır’ın, sezonun maçına atanması akıllarda soru işareti doğurdu. Buna sebep olan gelişme ise 43 yaşındaki hakemin verdiği tartışmalı ve istikrarsız kararlar. Trabzonspor camiasının yıllardır maçlarına verilmemesini istediği Çakır, son olarak Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında önündeki penaltıyı çalmamış ve oyunu devam ettirmişti. Cüneyt Çakır’ın Galatasaray ile olan geçmişi de çok iyi değil. 2018’de oynanan Süper Kupa maçında Dany’nin pozisyonunu VAR’dan izleyip kart kararını düzeltmeyen Çakır’a sarı-kırmızılı yönetim soğuk bakıyor.
SONUCU FUTBOLCULAR BELİRLESİN
Peki MHK, bu atamayı yaparken neleri göz önünde bulunduruyor? Ya da neyi amaçlıyor? Hatırlanacağı üzere; sezonun ikinci yarısında oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçına Cüneyt Çakır atanmıştı. 5 yıl sonra gelen bu atama tepkiyle karşılanmış ve bundan sonraki karşılaşmalara atanabilme ihtimali için de zemin hazırlandığı iddia edilmişti. Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin “Burada başka, Avrupa’da başka maç yönetiyor” dediği Cüneyt Çakır’ın, Galatasaray-Trabzonspor maçında nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu. Futbolseverlerin tek bir isteği var, şampiyonluk yarışını direkt ilgilendiren bu maçta sonucu futbolcular belirlesin.
ARKA PLANDA NELER OLUYOR?
Eski Hakem Abdullah Yılmaz o dönem söyledikleriyle önemli bir konunun altını çizmişti. Yılmaz, “Trabzon-Sivas maçı nedir? Ligin kaderini belirleyecek olan bir maç. Aynı zamanda Trabzon’la Sivas kendi aralarındaki rekabet gereği bir hikayesi olan bir müsabaka. Ne yaptık biz? 5 yıl maç vermediğin bir hakem. Ligin bu haftasına gelene kadar, bu sezon Trabzon’un hiçbir maçına iç sahada vermediğin bir hakem. Son 1 aylık grafiğine baktığımız zaman yönettiği maçlara. Hak etmeyen bir performans. Ne yaptık? Atama prensiplerinden yaklaşık yüzde 90’ını çürütmüş olduk. Bir başka kriter neyi düşündün ya da bizim bilmediğimiz işin mutfağı arka planında. İstifanı verdin federasyona. Ne yaptın? Buna kılıf hazırlamak için nasıl olsa ben istifamı verdim ligi de futbolu da provoke edeyim o şekilde gideyim” ifadelerini kullanmıştı.
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