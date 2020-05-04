SÜPER LİG

Yine Diagne yine olay: Bu sefer ev sahibini tehdit etti

Galatasaray’dan kiralık olarak Club Brugge’de forma giyen Mbaye Diagne, Belçika’da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Senegalli futbolcunun, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Diagne, Club Brugge formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol attı.

Diagne, Club Brugge formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol attı.

Galatasaray’dan Club Brugge’a kiralanan ve burada disiplinsiz davranışlar sebebiyle birçok kez kadro dışı kalan Diagne’nin ismi yine problemle anıldı.

Belçika basınında yer alana haberlerde 28 yaşındaki futbolcunun, Belçika’da kiralık oturduğu evde kira sözleşmesi bitmesine rağmen evi terk etmediği yazıldı. Ev sahibi ile yaptığı anlaşmada en geç mart ayı sonunda evden çıkması gerektiği aktarılan futbolcunun anlaşmaya uymadığı ve belirtilen tarihte evden ayrılmadığı dile getirildi.

Bunun üzerine ev sahibinin Diagne’ye nisan sonuna kadar zaman tanıdığı ancak Senegalli forvetin buna da uymadığı ve ev sahibinin uyarılarına tehdit mesajlarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.