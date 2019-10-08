Yol ayrımından kaptanlığa: Ozan Tufan

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım olmadığında kaptanlık pazubandını Ozan Tufan takıyor. Sarı-lacivertli kulüpte kaptan olmanın büyük bir gurur olduğunu belirten genç oyuncu, “Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe’nin büyüklüğünü daha iyi anladım. Böyle büyük bir kulüpte kaptanlık yapmanın gururu ve mutluluğu tarif edilemez. Fenerbahçe’nin kaptanlığını yapmak büyük bir onur.

Aynı zamanda takım kaptanlığı yapmak büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Ben de bu sorumluluğun bilinciyle en iyi performansımı sergilemek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan Fenerbahçe’nin en iyi yerlerde olması ve zirveye yükselmesidir” ifadelerini kullandı.

Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe itirafı Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a giden Valbuena, Fransa'dan ayrılış süreciyle ilgili konuştu.L'Equipe'e özel bir röportaj veren Mathieu Valbuena, Benzema ile yaşadığı olaylardan dolayı Fransa'dan ayrılmak istediğini belirtti. Valbuena, "Arkadaşım Baudot'ya (PSG'nin doktoru) Fransa'dan uzaklaşmak istediğimi söyledim. Konuşulmadığım, yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde 'Bu iyi bir fırsat.' dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istiyordum" ifadelerini kullandı.Olympiakos'a transferi hakkında da konuşan Fransız oyuncu, "Olympiakos'ta transferden sorumlu yönetici olan Jose Anigo, her daim görüştüğüm bir isim. Kasım 2018'de beni aradı ve Olympiakos'a gelmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ona açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmek için Fenerbahçe'yle olan kontratımın sona ermesini bekledim." dedi.Mathieu Valbuena, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

Yönetim sözleşme yenileyecek

Sportif direktör Damien Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyla görüşerek, uzun vadeli sözleşme imzalamak istediklerini söyledi. Sezon sonunda Emre Belözoğlu’nun futbolu bırakacağını düşünen yönetim, Ozan’ı Fenerbahçe’nin kaptanı olarak düşünüyor. Yönetim, bu sezon kaptanlık pazubandını takarak, Ozan Tufan’a ne kadar önem verdiklerini de gösteriyor.

Altay kalede güven veriyor

Fenerbahçe’de genç kaleci Altay Bayındır her maç, performansının üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Kalede başarılı performansıyla güven veren Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekiyor.

Genç yaşına rağmen Fenerbahçe’de birinci kaleci olan Altay, özel psikolog eşliğinde çalışıyor. Psikolog, genç kaleciye, içinde bulunduğu ortamı yönetme, uygulama ve adapte olma konularında yardım ediyor.

Antrenmanların ardından özel çalışmalar da yapan Altay Bayındır; Neuer, Buffon gibi kalecilerin videolarını izliyor. Görev aldığı maçları tekrar izleyerek hatalarını gören genç kaleci, özellikle hatalarının üzerinden tek tek geçiyor ve yeniden tekrarlamamak için özel çalışma programı uyguluyor.



