Belhanda gözden çıkarıldı: İndirime yanaşmayan Faslı yıldız satış listesine konuldu

Galatasaray yönetimi, indirime yanaşmayan futbolculardan Younes Belhanda’yı satış listesine koydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, dört futbolcunun indirime yanaşmadığını açıklamıştı. Bu dört isim içerisinden Mariano, takımdan ayrılarak Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ryan Donk ise maaşında indirim yaparak Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı. 1 milyon 895 bin Euro kazanan Hollandalı futbolcu geçtiğimiz günlerde 515 bin Euro üzerinden 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Sofiane Feghouli de yönetimin indirim talebine olumlu bakarken, Younes Belhanda indirime yanaşmadı. Galatasaray yönetimi, Faslı yıldızın indirime yanaşmaması sebebiyle kendisini satış listesine koydu. Belhanda’nın menajerine “Oyuncuya kulüp bul” mesajı gönderen yönetim, 30 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yönetim indirim peşinde

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesinde transferlerle uğraşırken takımın maaş yükünü de azaltmaya çalışıyor. Yönetim, futbolcuların hepsiyle tek tek görüşürken maaşlarında indirim talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde takım bütçesiyle ilgili olarak konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “40 milyon Eurol’luk bir hedefimiz var. En efektif kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon takım bütçesi yaklaşık 58 milyon Euro’ydu. Galatasaray yönetimi, ilk olarak yüksek maaşlı futbolculardan indirim bekliyor. Oyuncuların büyük bölümünün indirim isteğine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAKLAR

Diğer yandan yeni sezona hazırlanan Galatasaray hazırlık maçı programı belli oldu. sarı-kırmızılılar, 24 Ağustos’ta Eyüpspor, 28 Ağustos’ta İstanbulspor, 31 Ağustos’ta Ümraniyespor, 3 Eylül’de Gaziantep FK, 5 Eylül’de ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.