TRANSFER

Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Belhanda gözden çıkarıldı: İndirime yanaşmayan Faslı yıldız satış listesine konuldu

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’in 4 oyuncunun yıllık maaşlarında indirime gitmediğini açıkladığı futbolculardan Younes Belhanda satış listesine konuldu. Sarı-kırmızılılar, indirime yanaşmayan Faslı oyuncunun menajerine “Belhanda’ya kulüp bul” mesajı gönderdi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Younes Belhanda

Younes Belhanda

Galatasaray yönetimi, indirime yanaşmayan futbolculardan Younes Belhanda’yı satış listesine koydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, dört futbolcunun indirime yanaşmadığını açıklamıştı. Bu dört isim içerisinden Mariano, takımdan ayrılarak Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ryan Donk ise maaşında indirim yaparak Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı. 1 milyon 895 bin Euro kazanan Hollandalı futbolcu geçtiğimiz günlerde 515 bin Euro üzerinden 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Sofiane Feghouli de yönetimin indirim talebine olumlu bakarken, Younes Belhanda indirime yanaşmadı. Galatasaray yönetimi, Faslı yıldızın indirime yanaşmaması sebebiyle kendisini satış listesine koydu. Belhanda’nın menajerine “Oyuncuya kulüp bul” mesajı gönderen yönetim, 30 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yönetim indirim peşinde

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesinde transferlerle uğraşırken takımın maaş yükünü de azaltmaya çalışıyor. Yönetim, futbolcuların hepsiyle tek tek görüşürken maaşlarında indirim talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde takım bütçesiyle ilgili olarak konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “40 milyon Eurol’luk bir hedefimiz var. En efektif kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon takım bütçesi yaklaşık 58 milyon Euro’ydu. Galatasaray yönetimi, ilk olarak yüksek maaşlı futbolculardan indirim bekliyor. Oyuncuların büyük bölümünün indirim isteğine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAKLAR

  • Diğer yandan yeni sezona hazırlanan Galatasaray hazırlık maçı programı belli oldu. sarı-kırmızılılar, 24 Ağustos’ta Eyüpspor, 28 Ağustos’ta İstanbulspor, 31 Ağustos’ta Ümraniyespor, 3 Eylül’de Gaziantep FK, 5 Eylül’de ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'dan 'kariyer' kararı
Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'dan 'kariyer' kararı

Hırvat kulübü Hajduk Split'in teknik direktörü Igor Tudor, İtalya Serie A şampiyonu Juventus'ta yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Hajduk Split'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüpteki ikinci döneminde 18 resmi maça çıkan Hırvat çalıştırıcının, kariyerine Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak devam edeceği belirtildi.1998-2007 yılları arasında top koşturduğu Juventus'un teknik heyetinde yer alacak 42 yaşındaki Tudor, daha önce PAOK, Karabükspor, Galatasaray ve Udinese kulüplerinde teknik direktörlük yapmıştı.Galatasaray&#39;ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Juventus&#39;un yeni hocası Andre Pirlo&#39;nun yardımcısı oldu pic.twitter.com/DiTnsEAeO4&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 21, 2020

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