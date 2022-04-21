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Spor Yücel Uyar Futbol şansı da Adanasporun yanındaydı
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Yücel Uyar: “Futbol şansı da Adanaspor’un yanındaydı”

Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, Adanaspor maçı sonrası, ”Yediğimiz gol son derece amatörce bir goldü. Savunmadaki bir arkadaşımızın yanlış pozisyon alması neticesinde kalemizde gördük. Futbol şansı da Adanaspor’un yanındaydı” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Yücel Uyar: “Futbol şansı da Adanaspor’un yanındaydı”
Yücel Uyar

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Samsunspor deplasmanda Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu. Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Futbol şansı da Adanaspor’un yanındaydı"

”Öncellikle kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz. Bildiğiniz gibi Fuat Hoca ayrıldı. Ben de akademi direktörü olarak 6 maçlık sezon sonunu bitireceğiz. Bugünkü oyuna gelince, istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Berabere bitebilirdi, galip gelebilirdik. Yediğimiz gol son derece amatörce bir goldü. Savunmadaki bir arkadaşımızın yanlış pozisyon alması hiç olmayacak pozisyonu kalemizde gördük. Eksiklerimiz vardı. Oyuna çok asılmadık coşkumuz eksikti. Çok çabalayan da vardı, temposu düşük arkadaşlarımız da. İkinci devre değişikliklerle oyunu biraz hareketlendirdik. Ama son vuruşlar final paslarında aynı başarıyı gösteremedik. Biraz futbol şansı da Adanaspor’un yanındaydı.”


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