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Yukatel Denizlispor maçında rahatsızlanan Nursal Bilgin hayatını kaybetti - Nursal Bilgin kimdir?

Maçta rahatsızlanan eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Nursal Bilgin

Nursal Bilgin

Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.

  • Lacivert-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.

Derbide 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı
Derbide 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara “6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç&#39;un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Şubat 2020

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