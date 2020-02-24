Yukatel Denizlispor maçında rahatsızlanan Nursal Bilgin hayatını kaybetti - Nursal Bilgin kimdir?
Maçta rahatsızlanan eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti
Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti.
Haber MerkeziAA
Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.
Lacivert-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.
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