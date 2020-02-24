Maçta rahatsızlanan eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.

Lacivert-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.