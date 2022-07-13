Yunus Akgün en iyi kaleciyi açıkladı: Daha iyisini görmedim

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Fenerbahçeli Arda Güler ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlere bahsetti.
Arda'nın ön yargıları kırdığını belirten Yunus, gördüğü en iyi kalecinin ise Uğurcan Çakır olduğunu ifade etti.
Fanatik'e konuşan Yunus Akgün'ün iki oyuncu hakkındaki açıklamaları şöyle:
"Arda gençlerin önünü açtı"
- "Süper Lig'deki büyük takımlar günümüzde genç oyuncuları çok zor ilk 11'de oynatıyor. Ancak Arda Güler, son iki sezonda gösterdiği performansla 16-17 yaşındaki oyuncuların da büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi. Bu konudaki ön yargıları yıkıp, gençlerin de bir anlamda önünü açtı."
🌟 Arda Güler v Hull City
📊 Rating: 9.13
⚽ Gol: 1
🤼♂️ Kazandığı ikili mücadele: 1
🎭 Top çalma: 2
🥅 Şut pası: 5
🎳 Pas isabeti: %88,9
⛳ Rakip alanda pas isabeti: %66,7 pic.twitter.com/Mkv1IxGz1q
🌟 Arda Güler v Hull City
"En iyisi Uğurcan"
- "Gördüğüm en iyi kaleci Uğurcan Çakır. Özellikle unutamadığım bir pozisyon var. Çok ama çok zor bir vuruşumu çıkarmıştı. O topta oraya nasıl uzandı, hala anlamış değilim."
👀 İki güzel hareket! Uğurcan Çakır, Yunus Akgün'ün vuruşunda gole izin vermiyor. #ADSvTS pic.twitter.com/Ekv8DEIzSx
👀 İki güzel hareket! Uğurcan Çakır, Yunus Akgün'ün vuruşunda gole izin vermiyor. #ADSvTS pic.twitter.com/Ekv8DEIzSx— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 23, 2022