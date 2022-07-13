Spor Yunus Akgün en iyi kaleciyi açıkladı Daha iyisini görmedim
FUTBOL FUTBOL

Yunus Akgün en iyi kaleciyi açıkladı: Daha iyisini görmedim

Sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, gördüğü en iyi kalecinin Trabzonspor'un mili eldiveni Uğurcan Çakır olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunus Akgün en iyi kaleciyi açıkladı: Daha iyisini görmedim
Yunus Akgün

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Fenerbahçeli Arda Güler ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlere bahsetti.

Arda'nın ön yargıları kırdığını belirten Yunus, gördüğü en iyi kalecinin ise Uğurcan Çakır olduğunu ifade etti.

Fanatik'e konuşan Yunus Akgün'ün iki oyuncu hakkındaki açıklamaları şöyle:

"Arda gençlerin önünü açtı"

  • "Süper Lig'deki büyük takımlar günümüzde genç oyuncuları çok zor ilk 11'de oynatıyor. Ancak Arda Güler, son iki sezonda gösterdiği performansla 16-17 yaşındaki oyuncuların da büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi. Bu konudaki ön yargıları yıkıp, gençlerin de bir anlamda önünü açtı."


"En iyisi Uğurcan"

  • "Gördüğüm en iyi kaleci Uğurcan Çakır. Özellikle unutamadığım bir pozisyon var. Çok ama çok zor bir vuruşumu çıkarmıştı. O topta oraya nasıl uzandı, hala anlamış değilim."

Kerem Aktürkoğlu idolünü açıkladı: İnşallah onun gibi bir kariyerim olur
SPOR
Kerem Aktürkoğlu idolünü açıkladı: İnşallah onun gibi bir kariyerim olur
Milyonlarca Hondaya hırsızlık tehdidi

Milyonlarca Honda'ya hırsızlık tehdidi

Uzaktan kumanda hilesiyle çalıyorlar.
Türkiyede eşi benzeri yok

'Türkiye'de eşi benzeri yok'

1955 model klasik otomobili 6 senede ahırda restore etti.
KYK faizleri silinecek mi?

​Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk Kabine'de gündeme getireceğiz

15 Temmuz'da şehit olan polis Demet Sezen'in annesi konuştu.

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar.

Ay ışığında çalışıyorlar.

Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.