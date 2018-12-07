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Yunus Akgün'den Berke Özer'e: Tebrikler kardeşim

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkan Berke Özer'e ilk tebrik Galatasaraylı Yunus Akgün'den geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berke Özer, 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Berke Özer, 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'nin sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç file bekçisi Berke Özer, Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la sarı-lacivertlilerin kalesini korudu. 18 yaşındaki kaleciye ilk tebrik ise Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yunus Akgün'den geldi.

Yunus, sosyal medya hesabından "Bu akşam benim için çok özel ve unutulmaz bir gündü. İlk kez resmi bir maçta Fenerbahçe'mizin kalesini kordum" ifadeleriyle duygularını paylaşan Berke'ye "Tebrik ederim kardeşim benim" yorumunu yazdı.

Berke de bu jesti nedeniyle U19 Milli Takım'dan arkadaşı Yunus'a teşekkür etti.

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