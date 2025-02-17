Yunus Akgün'e zorunlu zam

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımını yalnız bırakan Yunus Akgün, sahalardan uzak kaldığı dönemde sözleşme işlerini halletti. Bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenen genç yıldız, yeşil sahalara zamla dönecek. 17 milyon TL’lik maaşıyla as kadronun en az kazanan ismi olarak göze çarpan Yunus’un maaşı 2 milyon Euro bandına çıkartılacak. Genç oyuncunun 2026 yılında sona erecek sözleşmesi de 2029 yılına kadar uzatılacak.

Sezon başında Yunus'un zam talebine olumlu dönmeyen Galatasaray yönetimi, daha sonra genç futbolcunun sözleşmesinde 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi olduğunu öğrendi. Son yapılan sözleşmedeki bu serbest kalma maddesi gözden kaçıp, yeni fark edilirken, yönetimde de tartışmalara neden olduğu kaydedildi. Söz konusu madde, pazarlıklarda da yönetimin elini kolunu bağladı. 24 yaşındaki oyuncuyu, serbest kalma fiyatından daha yüksek bir rakama satmak isteyen sarı-kırmızılılar, 2 milyon Euroluk yıllık maaşa razı oldu. Yönetim, yeni sözleşmeyle birlikte 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinden kurtulacak. Performansıyla Avrupa takımlarının listesine giren Yunus, net tavrıyla istediği ücreti aldı.