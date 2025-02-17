Yunus Akgün'e zorunlu zam

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımdan uzak olan Yunus Akgün, zamlı sözleşmeyle dönecek. Son yapılan sözleşmedeki 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi yeni fark edilip, tartışmalara neden olurken, yönetimin pazarlıklarda da elini kolunu bağladı. Genç oyuncuyu daha fazla fiyata satmak isteyen yönetim, 2 milyon Euro maaşa razı oldu.
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımını yalnız bırakan Yunus Akgün, sahalardan uzak kaldığı dönemde sözleşme işlerini halletti. Bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenen genç yıldız, yeşil sahalara zamla dönecek. 17 milyon TL’lik maaşıyla as kadronun en az kazanan ismi olarak göze çarpan Yunus’un maaşı 2 milyon Euro bandına çıkartılacak. Genç oyuncunun 2026 yılında sona erecek sözleşmesi de 2029 yılına kadar uzatılacak.
11 MİLYON EURO YENİ FARK EDİLDİ
Sezon başında Yunus'un zam talebine olumlu dönmeyen Galatasaray yönetimi, daha sonra genç futbolcunun sözleşmesinde 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi olduğunu öğrendi. Son yapılan sözleşmedeki bu serbest kalma maddesi gözden kaçıp, yeni fark edilirken, yönetimde de tartışmalara neden olduğu kaydedildi. Söz konusu madde, pazarlıklarda da yönetimin elini kolunu bağladı. 24 yaşındaki oyuncuyu, serbest kalma fiyatından daha yüksek bir rakama satmak isteyen sarı-kırmızılılar, 2 milyon Euroluk yıllık maaşa razı oldu. Yönetim, yeni sözleşmeyle birlikte 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinden kurtulacak. Performansıyla Avrupa takımlarının listesine giren Yunus, net tavrıyla istediği ücreti aldı.
Ahmed Kutucu kart sınırında
Süper Lig’de bugün Çaykur Rizespor’a konuk olacak olan Galatasaray’da Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç futbolcu bugün kart görmesi durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
Gözler yenilerde
G.Saray'ın ara transfer döneminde aldığı 4 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bugünkü Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyebilecek. Polonyalı sağ bek Frankowski, milli sol bek Eren Elmalı, Ankaragücü'nden alınan stoper Arda, bugün oynayabilecek durumda. Geçen haftaki Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alan Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina da ikinci kez geldiği sarıkırmızılı takımda ilk kez sahada yer almak için bekliyor.