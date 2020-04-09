Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, 28 yaşındaki Yunus Mallı'nın karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladı.

Fischer, Yunus Mallı'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.