BUNDESLİGA

Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Yunus Mall,ı A Milli Takım formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol attı.

Yunus Mall,ı A Milli Takım formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol attı.

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, 28 yaşındaki Yunus Mallı'nın karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladı.

Fischer, Yunus Mallı'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

Yunus Mallı, Wolfsburg'dan Union Berlin'e devre arasında kiralanmıştı.
Yunus Mallı, Wolfsburg'dan Union Berlin'e devre arasında kiralanmıştı.

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