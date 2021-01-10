Yunus Mallı’ya Nwakaeme tarifesi ​

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, orta saha bölgesine ilk olarak Berat Ayberk Özdemir’i transfer ederken, gözler yeni yapılacak transferlere çevrildi. Bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda Alman ekibi Wolfsburg’dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı için girişimlerde bulunan bordo-mavililer, bütçesini de belirledi. Sezon başında da Yunus Mallı ile görüşen Trabzonspor yönetimi, gurbetçi futbolcunun yıllık 2 milyon Euro talebi nedeniyle bu transferden vaz geçmişti. Milli futbolcu son olarak 1 milyon 600 bin Euro’ya kadar inmesine rağmen bu isteği de kabul görmedi.
CEVAP BEKLENİYOR
- Yunus Mallı’nın bonservisine ücret ödenmeyecek olmasına rağmen takım içindeki dengeleri bozmamak için tavan ücret olarak Nwakaeme’nin aldığı 1.5 milyon Euro’yu baz alan bordo-mavili yönetim, karşı teklifi yaparak beklemeye başladı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yunus Mallı’ya yaptıkları teklifi doğrulayarak, “Abdullah Avcı’nın da istediği bir futbolcu. Yunus Mallı’nın A Milli Takım ile birlikte Avrupa şampiyonasına gitme hedefi var. Bu hedef doğrultusunda oynaması gerekiyor. Kendisine yıllık 1 milyon Euro maaş, oynaması ve attığı gol oranına göre 500 bin Euro bonus teklifi yaptık. İç dengeleri bozmamak için bu bizim son teklifimizdi” dedi.
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