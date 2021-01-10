Yunus Mallı’ya Nwakaeme tarifesi ​

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, orta saha bölgesine ilk olarak Berat Ayberk Özdemir’i transfer ederken, gözler yeni yapılacak transferlere çevrildi. Bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda Alman ekibi Wolfsburg’dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı için girişimlerde bulunan bordo-mavililer, bütçesini de belirledi. Sezon başında da Yunus Mallı ile görüşen Trabzonspor yönetimi, gurbetçi futbolcunun yıllık 2 milyon Euro talebi nedeniyle bu transferden vaz geçmişti. Milli futbolcu son olarak 1 milyon 600 bin Euro’ya kadar inmesine rağmen bu isteği de kabul görmedi.

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